В Украине после обыска задержан пророссийский политолог Погребинский, его подозревают в госизмене – Цаплиенко

"После вчерашнего обыска был задержан пророссийский политолог Михаил Погребинский, который часто выступал на российских пропагандистских каналах. Политолога связывают с олигархом Медведчуком, с которым он поддерживал дружеские отношения", – написал он.

По данным журналиста, Погребинского подозревают в государственной измене и незаконном обогащении.

26 марта "Украинская правда" информировала со ссылкой на разные источники, в том числе в прокуратуре Киева, что в отношении Погребинского проводятся следственные действия.

По некоторым данным, во время обыска у Погребинского, который является основателем и руководителем общественной организации "Киевский центр политических исследований и конфликтологии", "были выявлены сфальсифицированные результаты опроса, где якобы 46% украинцев поддерживают президента РФ Владимира Путина".

Погребинский часто присутствует в эфирах российских и пророссийских каналов, в том числе был гостем пропагандиста из РФ Владимира Соловьева.