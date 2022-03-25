С начала полномасштабного вторжения РФ в Украине задержали более 350 диверсантов – СБУ

"СБУ продолжает системно противодействовать разведывательно-подрывной деятельности российских оккупантов. В частности, уже ликвидировано более 20 ДРГ, а более 350 их участников задержано", – говорится в сообщении.

Также проводится массовое разоблачение агентов спецслужб противника.

Помимо этого, СБУ ликвидировала международные каналы вербовки наемников в ряды российских оккупантов. В частности, в ходе многоэтапных спецопераций были пресечены попытки военной разведки РФ переправить в Украину боевиков с Ближнего Востока. Сотрудники украинской спецслужбы установили личность ответственного за подбор и вербовку наемников для оккупационных войск.

Война России против Украины. Главное (обновляется)