Почти €97 тыс., более $70 тыс. и три золотых слитка. В Закарпатской области пограничники задержали отца с сыном из Харькова, они пытались уплыть за границу

Задержанные добраться в Румынию планировали через реку Тиса, отметили в ГПСУ Фото: Державна прикордонна служба України / Facebook

Об этом 25 марта в Facebook сообщил пресс-центр ГПСУ.

Отмечается, что мужчины прибыли в регион из Харькова, а добраться в Румынию планировали через реку Тиса, их разоблачили в 30 метрах от границы.

"Задержанных граждан Украины доставили в пограничное подразделение. Во время осмотра личных вещей мужчин пограничники обнаружили почти €97 тыс., более $70 тыс., более 90 тыс. грн и три золотых слитка общим весом 300 г, – говорится в сообщении. – О данном факте пограничники сообщили работникам таможни и по их прибытию передали им обнаружение ценности".

ГПСУ также устанавливает круг лиц, причастных к организации незаконного пересечения границы.