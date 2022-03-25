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Почти €97 тыс., более $70 тыс. и три золотых слитка. В Закарпатской области пограничники задержали отца с сыном из Харькова, они пытались уплыть за границу

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Задержанные добраться в Румынию планировали через реку Тиса, отметили в ГПСУ
Задержанные добраться в Румынию планировали через реку Тиса, отметили в ГПСУ
Фото: Державна прикордонна служба України / Facebook

Работники Мукачевского отряда Госпогранслужбы Украины (ГПСУ) задержали двух мужчин – отца 52 лет и сына 27 лет, которые пытались незаконно пересечь украино-румынскую границу в Закарпатской области вне пунктов пропуска.

Об этом 25 марта в Facebook сообщил пресс-центр ГПСУ.

Отмечается, что мужчины прибыли в регион из Харькова, а добраться в Румынию планировали через реку Тиса, их разоблачили в 30 метрах от границы.

"Задержанных граждан Украины доставили в пограничное подразделение. Во время осмотра личных вещей мужчин пограничники обнаружили почти €97 тыс., более $70 тыс., более 90 тыс. грн и три золотых слитка общим весом 300 г, – говорится в сообщении. – О данном факте пограничники сообщили работникам таможни и по их прибытию передали им обнаружение ценности".

ГПСУ также устанавливает круг лиц, причастных к организации незаконного пересечения границы.

https://www.facebook.com/DPSUkraine/posts/303780168527527

Контекст:

24 февраля, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, президент Владимир Зеленский подписал указ, которым объявил всеобщую мобилизацию. Верховная Рада 3 марта приняла закон, которым утвердила указ президента.

Закон уже вступил в силу и применяется со дня начала боевых действий – 24 февраля. 

Согласно указу, мобилизация будет длиться 90 дней и предусматривает призыв военнообязанных, резервистов и привлечение транспортных средств для обеспечения нужд ВСУ, Нацгвардии, СБУ, Госпогранслужбы и других государственных органов.

25 марта в связи с введением военного положения мужчинам – гражданам Украины в возрасте от 18 до 60 лет временно ограничили выезд из страны.

Теги: Украина, Харьков, Румыния, золото, граница, Госпогранслужба, таможня, пограничники, ГПСУ, Мукачево, деньги, Закарпатская область, мужчины, наличные деньги
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