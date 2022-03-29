Венедиктова опровергла информацию о задержании пророссийского политолога Погребинского

О задержании Погребинского 27 марта сообщал военный журналист, корреспондент ТСН Андрей Цаплиенко. По его данным, политолога задержали после обыска и подозревают в государственной измене и незаконном обогащении.

"У него провели следственные действия. В том числе обыски. Но не задерживали", – утверждает Венедиктова.

26 марта "Украинская правда" информировала со ссылкой на разные источники, в том числе в прокуратуре Киева, что в отношении Погребинского проводятся следственные действия.

По некоторым данным, во время обыска у Погребинского, который является основателем и руководителем общественной организации "Киевский центр политических исследований и конфликтологии", "были выявлены сфальсифицированные результаты опроса, где якобы 46% украинцев поддерживают президента РФ Владимира Путина".

Погребинский часто присутствует в эфирах российских и пророссийских каналов, в том числе был гостем пропагандиста из РФ Владимира Соловьева.