В РФ пытаются увеличить численность войск за счет личного состава, уволенного со службы еще в 2012 году – разведка Великобритании

Об этом разведка министерства обороны Великобритании сообщила 10 апреля в Twitter.
Кроме того, усилия по увеличению боевой мощи также включают попытки вербовки военных из непризнанного Приднестровского региона Молдовы, добавили в разведке.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 10 April 2022— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) April 10, 2022
Find out more about the UK government's response: https://t.co/8yjYrVmzHe
* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/Xd1tmsCDme
В минобороны Великобритании считают, что российская армия сосредоточила усилия на наступлении на востоке Украины, но испытывает проблемы с нехваткой припасов и личного состава.
В Генштабе ВСУ отмечали 2 апреля, что среди местного населения непризнанного Приднестровья распространяются слухи о силовом принуждении личного состава вооруженных сил так называемой "ПМР" к участию в войне против Украины.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С начала полномасштабного вторжения, которое началось 24 февраля, украинские военные уже освободили от российских оккупантов ряд областей на севере страны, в частности Киевскую.
По данным Генштаба ВСУ на утро 9 апреля, потери российских войск достигли 19,1 тыс. человек личного состава, более 700 танков, 1895 боевых бронированных машин, 1363 единицы автомобильной техники, 151 самолет, 136 вертолетов.
По информации Генштаба Вооруженных сил Украины, Россия перегруппировывает свои войска и сосредоточила усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей. В то же время оккупанты продолжают нести потери, личный состав деморализован, увеличилось количество случаев дезертирства, сообщили в Генштабе.