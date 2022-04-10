В РФ пытаются увеличить численность войск за счет личного состава, уволенного со службы еще в 2012 году – разведка Великобритании

По данным Генштаба ВСУ на утро 9 апреля, потери российских войск в Украине достигли 19,1 тыс. человек личного состава Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Об этом разведка министерства обороны Великобритании сообщила 10 апреля в Twitter.

Кроме того, усилия по увеличению боевой мощи также включают попытки вербовки военных из непризнанного Приднестровского региона Молдовы, добавили в разведке.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 10 April 2022



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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/Xd1tmsCDme — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) April 10, 2022

В минобороны Великобритании считают, что российская армия сосредоточила усилия на наступлении на востоке Украины, но испытывает проблемы с нехваткой припасов и личного состава.

В Генштабе ВСУ отмечали 2 апреля, что среди местного населения непризнанного Приднестровья распространяются слухи о силовом принуждении личного состава вооруженных сил так называемой "ПМР" к участию в войне против Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)