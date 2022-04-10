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Западная разведка узнала о планах вторжения РФ в Украину летом 2021 года – СМИ

Путин чувствовал, что "окно возможностей закрывается", поэтому хотел как можно скорее вернуть Украину в сферу влияния России, отметил представитель западной разведки
Путин чувствовал, что "окно возможностей закрывается", поэтому хотел как можно скорее вернуть Украину в сферу влияния России, отметил представитель западной разведки
Фото: EPA

Западная разведка узнала о планах нападения России на Украину в середине прошлого года. Об этом 9 апреля сообщила "BBC News Україна".

По словам одного из ее представителей, летом разведка увидела "как небольшая группа чиновников планирует полномасштабное вторжение". Ранее, еще год назад, спутниковые снимки фиксировали накопление войск РФ возле границ Украины, однако не было четкого понимания о намерениях Кремля.

Президент РФ Владимир Путин "чувствовал, что окно возможностей закрывается", поэтому хотел как можно скорее вернуть Украину в сферу влияния России, отметил собеседник "BBC News Україна".

2 ноября 2021 года в Москву прибыла делегация высокопоставленных американских официальных лиц во главе с директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильямом Бернсом. Глава ЦРУ в рамках визита встретился с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым.

Телеканал CNN сообщал, что Бернс приезжал в Москву, чтобы выяснить мотивы Кремля в связи с российскими войсками у украинских границ.

Согласно информации "BBC News Україна", Бернс отправился в Москву, чтобы предупредить, что Вашингтон знает о планах Москвы. В то же время некоторые российские чиновники впервые услышали о планах вторжения РФ в Украину от директора ЦРУ.

Следующим этапом было обнародование части разведданных. Западная разведка считает, что это лишило Кремль возможности оправдать вторжение в самой РФ и перед другими странами. Кроме того, другим государствам было гораздо легче сплотиться вокруг более жестких санкций, чем если бы существовала противоречивая картина того, кто был настоящим агрессором.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля 2022 года Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока.

С начала нападения украинские военные уже освободили от российских оккупантов ряд областей на севере страны, в частности Киевскую.

По данным Генштаба на утро 9 апреля, потери российских войск достигли 19,1 тыс. человек личного состава, более 700 танков, 1895 боевых бронированных машин, 1363 единицы автомобильной техники.

Разведка Минобороны Украины прогнозирует, что агрессор попытается захватить Харьков, который врагу не удалось взять ранее.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, санкции, захват, ЦРУ, разведка, нападение, вторжение, война России против Украины, президент, визит, войска, Уильям Бернс
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