Западная разведка узнала о планах вторжения РФ в Украину летом 2021 года – СМИ

Путин чувствовал, что "окно возможностей закрывается", поэтому хотел как можно скорее вернуть Украину в сферу влияния России, отметил представитель западной разведки Фото: EPA

По словам одного из ее представителей, летом разведка увидела "как небольшая группа чиновников планирует полномасштабное вторжение". Ранее, еще год назад, спутниковые снимки фиксировали накопление войск РФ возле границ Украины, однако не было четкого понимания о намерениях Кремля.

Президент РФ Владимир Путин "чувствовал, что окно возможностей закрывается", поэтому хотел как можно скорее вернуть Украину в сферу влияния России, отметил собеседник "BBC News Україна".

2 ноября 2021 года в Москву прибыла делегация высокопоставленных американских официальных лиц во главе с директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильямом Бернсом. Глава ЦРУ в рамках визита встретился с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым.

Телеканал CNN сообщал, что Бернс приезжал в Москву, чтобы выяснить мотивы Кремля в связи с российскими войсками у украинских границ.

Согласно информации "BBC News Україна", Бернс отправился в Москву, чтобы предупредить, что Вашингтон знает о планах Москвы. В то же время некоторые российские чиновники впервые услышали о планах вторжения РФ в Украину от директора ЦРУ.

Следующим этапом было обнародование части разведданных. Западная разведка считает, что это лишило Кремль возможности оправдать вторжение в самой РФ и перед другими странами. Кроме того, другим государствам было гораздо легче сплотиться вокруг более жестких санкций, чем если бы существовала противоречивая картина того, кто был настоящим агрессором.

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