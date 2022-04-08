Войска РФ нацелены на восток Украины, но имеют проблемы с личным составом и припасами – разведка Великобритании

Британская разведка считает, что армия РФ продолжат сталкиваться с проблемами недостаточного морального духа и нехваткой припасов и личного состава. Фото: depositphotos.com

"Развитие наступательных операций на востоке Украины является основным направлением деятельности российских вооруженных сил. Российская артиллерия и авиация продолжают наносить удары по линии разграничения на Донбассе", – говорится в сообщении.

Удары России по объектам инфраструктуры внутри Украины, скорее всего, направлены на то, чтобы снизить способность украинских Вооруженных сил пополнять запасы и усилить давление на украинские власти, подчеркнули в разведке.

В Великобритании уверены, что, несмотря на переориентацию сил и средств тылового обеспечения для поддержки операций на Донбассе, российские силы, вероятно, продолжат сталкиваться с проблемами недостаточного морального духа и нехваткой припасов и личного состава.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 7 April 2022



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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/hscOPIh85K — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) April 7, 2022