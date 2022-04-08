Оккупанты нанесли первый с начала войны удар по Новограду-Волынскому

Новоград-Волынский до сих пор не обстреливали Фото: google.com.ua/maps (иллюстративное)

По его словам, поврежден один из объектов инфраструктуры.

"Повреждены транспортные средства и ряд других сооружений. Ведется обследование, комиссия выясняет объем ущерба", – сказал городской голова.

Он подчеркнул, что во время воздушной тревоги в городе было много транспорта и людей и призвал жителей после сигнала прятаться в укрытия.

Как сообщили изданию "ГОРДОН" местные жители, город до сих пор не обстреливали, но россияне уже наносили удары по Новоград-Волынскому району.

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