Россия обстреляла железную дорогу в Харьковской области, эвакуация была временно заблокирована

"Это единственный контролируемый Украиной выезд по железной дороге из таких городов, как Славянск, Краматорск и Лиман. Дорога жизни для десятков тысяч наших граждан сейчас", – написал Камышин.

По его словам, в Славянске и Краматорске Донецкой области были временно заблокированы три эвакуационных поезда.

Позднее руководитель пассажирского направления "Укрзалізниці" Александр Перцовский сообщил, что железнодорожники возобновили движение поездов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. Под обстрелы попадают в том числе железнодорожные станции и поезда. 54 сотрудника "Укрзалізниці" погибли за месяц полномасштабного вторжения.