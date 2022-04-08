Россия обстреляла железную дорогу в Харьковской области, эвакуация была временно заблокирована

"Это единственный контролируемый Украиной выезд по железной дороге из таких городов, как Славянск, Краматорск и Лиман. Дорога жизни для десятков тысяч наших граждан сейчас", – написал Камышин.
По его словам, в Славянске и Краматорске Донецкой области были временно заблокированы три эвакуационных поезда.
Позднее руководитель пассажирского направления "Укрзалізниці" Александр Перцовский сообщил, что железнодорожники возобновили движение поездов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. Под обстрелы попадают в том числе железнодорожные станции и поезда. 54 сотрудника "Укрзалізниці" погибли за месяц полномасштабного вторжения.
Армия РФ концентрирует силы на восточном направлении от Харькова, сообщил 6 апреля глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
По информации Генштаба Вооруженных сил Украины, Россия перегруппировывает свои войска и сосредоточила усилия на подготовке наступления на востоке Украины. Украинские власти ожидают, что вскоре там развернутся ожесточенные бои.
Жителей Донецкой, Луганской областей и по меньшей мере частично Харьковской области призвали эвакуироваться из опасных регионов.