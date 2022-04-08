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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия обстреляла железную дорогу в Харьковской области, эвакуация была временно заблокирована

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Движение поездов возобновили
Движение поездов возобновили
Фото: Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia / Facebook

Российские войска обстреляли путепровод у станции Барвенково. Об этом сообщил в Telegram 7 апреля председатель правления "Укрзалізниці" Александр Камышин. Станция находится в Харьковской области, но относится к Донецкой железной дороге.

"Это единственный контролируемый Украиной выезд по железной дороге из таких городов, как Славянск, Краматорск и Лиман. Дорога жизни для десятков тысяч наших граждан сейчас", – написал Камышин.

По его словам, в Славянске и Краматорске Донецкой области были временно заблокированы три эвакуационных поезда.

Позднее руководитель пассажирского направления "Укрзалізниці" Александр Перцовский сообщил, что железнодорожники возобновили движение поездов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуреПод обстрелы попадают в том числе железнодорожные станции и поезда. 54 сотрудника "Укрзалізниці" погибли за месяц полномасштабного вторжения.

Контекст:

Армия РФ концентрирует силы на восточном направлении от Харькова, сообщил 6 апреля глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По информации Генштаба Вооруженных сил Украины, Россия перегруппировывает свои войска и сосредоточила усилия на подготовке наступления на востоке Украины. Украинские власти ожидают, что вскоре там развернутся ожесточенные бои

Жителей Донецкой, Луганской областей и по меньшей мере частично Харьковской области призвали эвакуироваться из опасных регионов.

Теги: Укрзалізниця, эвакуация, поезда, обстрелы, война России против Украины, поезд, Александр Перцовский, Александр Камышин
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