Филатов посоветовал женщинам, детям и пожилым людям эвакуироваться из Днепра

Филатов призвал жителей Днепра, которые выехали, пока не возвращаться Фото: Дніпровська міська рада / Facebook

Он посоветовал женщинам, детям, пожилым людям и тем, кто не задействован на промышленных предприятиях и в критической инфраструктуре города, уехать из Днепра.

Филатов добавил, что ситуация на Донбассе обостряется, из Луганской и Донецкой областей эвакуируют мирных жителей.

"Многие люди сейчас двигаются через наш областной центр. Нам очень помогает, что запущен прямой эвакуационный поезд из Покровска. Тем не менее большое количество людей едут частным транспортом и автобусами. Рекомендую им двигаться дальше в сторону Западной Украины, где в любом случае безопасно", – сказал Филатов.

По его словам, коммунальные предприятия и больницы в Днепре работают в штатном режиме, в городе есть запас лекарств на несколько месяцев. В Днепре также ожидают партию медикаментов из Израиля.

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