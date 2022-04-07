Филатов посоветовал женщинам, детям и пожилым людям эвакуироваться из Днепра

Он посоветовал женщинам, детям, пожилым людям и тем, кто не задействован на промышленных предприятиях и в критической инфраструктуре города, уехать из Днепра.
Филатов добавил, что ситуация на Донбассе обостряется, из Луганской и Донецкой областей эвакуируют мирных жителей.
"Многие люди сейчас двигаются через наш областной центр. Нам очень помогает, что запущен прямой эвакуационный поезд из Покровска. Тем не менее большое количество людей едут частным транспортом и автобусами. Рекомендую им двигаться дальше в сторону Западной Украины, где в любом случае безопасно", – сказал Филатов.
По его словам, коммунальные предприятия и больницы в Днепре работают в штатном режиме, в городе есть запас лекарств на несколько месяцев. В Днепре также ожидают партию медикаментов из Израиля.
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Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук 6 апреля призвала жителей Донецкой, Луганской областей и части Харьковской области эвакуироваться.
7 апреля в Украине будут работать 10 гуманитарных коридоров для эвакуации граждан из зон боевых действий.