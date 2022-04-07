7 апреля будут работать 10 гуманитарных коридоров – Тимошенко

Гуманитарные коридоры будут работать в Донецкой, Луганской и Запорожской областях Фото: ЕРА

6 апреля эвакуация из зон боевых действий проводилась по 11 гуманитарным коридорам .

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