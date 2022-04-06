"Город хорошо вооруженный и готовый к обороне". Мэр Харькова заявил, что не видит необходимости в эвакуации жителей

Об этом в видеообращении, опубликованном 6 апреля в Telegram, заявил мэр города Игорь Терехов.
"Харьков – хорошо вооруженный и готовый к обороне город. Необходимости проведения централизованной эвакуации из Харькова не видят ни военно-гражданская администрация, ни военные, ни я как харьковский городской голова, – сказал Терехов. – Да, нас с вами продолжают обстреливать артиллерией с земли и бомбят с воздуха. Враг ведет войну с нашим народом. Поэтому решать, уезжать или нет, – это священное право каждого человека".
Терехов отметил, что остается в Харькове и продолжит работать вместе со своей командой.
"Я и вся наша команда на местах. Мы работаем в полном объеме. Наши коммунальные службы продолжают героически бороться и обеспечивать жизнедеятельность города Харькова. Верю в нашу армию и территориальную оборону. Мы выстоим, мы победим, мы сохраним город Харьков", – подчеркнул мэр.
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В Генштабе Вооруженных сил Украины сообщили 6 апреля, что на слобожанском направлении российские оккупационные войска продолжают блокировать Харьков и наносить артиллерийские обстрелы по его отдельным районам. Кроме того, в направлении Изюма (Харьковская область) оккупанты не оставляют намерений по созданию ударной группировки и продолжения наступления в направлении Барвинково (Харьковская область) и Славянска (Донецкая область).
Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук призвала жителей Донецкой, Луганской областей и части Харьковской области эвакуироваться, потому что "потом люди будут под огнем, их будут обстреливать и ничего нельзя будет сделать".
Накануне, 5 апреля, глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что в Харькове не планируют массовую эвакуацию жителей, так как "большая часть жителей в первые недели активных боевых действий выехала за пределы города и области". "На сегодняшний день есть железнодорожное сообщение, есть автомобильное сообщение, поэтому люди самостоятельно принимают решение", – сказал глава ОВА.
В то же время Синегубов советовал жителям Лозовой покинуть свои дома.