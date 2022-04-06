"Город хорошо вооруженный и готовый к обороне". Мэр Харькова заявил, что не видит необходимости в эвакуации жителей

Об этом в видеообращении, опубликованном 6 апреля в Telegram, заявил мэр города Игорь Терехов.

"Харьков – хорошо вооруженный и готовый к обороне город. Необходимости проведения централизованной эвакуации из Харькова не видят ни военно-гражданская администрация, ни военные, ни я как харьковский городской голова, – сказал Терехов. – Да, нас с вами продолжают обстреливать артиллерией с земли и бомбят с воздуха. Враг ведет войну с нашим народом. Поэтому решать, уезжать или нет, – это священное право каждого человека".

Терехов отметил, что остается в Харькове и продолжит работать вместе со своей командой.

"Я и вся наша команда на местах. Мы работаем в полном объеме. Наши коммунальные службы продолжают героически бороться и обеспечивать жизнедеятельность города Харькова. Верю в нашу армию и территориальную оборону. Мы выстоим, мы победим, мы сохраним город Харьков", – подчеркнул мэр.

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