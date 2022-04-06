Российский генерал отдает приказы бомбить харьковское направление в то время, когда в украинском Кременчуге живут его мать и родственники – журналист

Об этом со ссылкой на данные украинских спецслужб сообщил 6 апреля в Telegram украинский военный журналист, корреспондент ТСН Андрей Цаплиенко.

"Российского генерала, данные которого получили украинские спецслужбы, вообще невозможно понять. Он отдает приказы бомбить харьковское направление в то время, когда в украинском Кременчуге живут его мать и родственники. Хотя в их стране продается все за должности, машины с модными номерами и дома в элитных поселках", – написал Цаплиенко.

Согласно обнародованной им информации, Трубиенко родился в Кременчуге (там же проживает его мать Мария Афанасьевна), а зарегистрирован по адресу в Санкт-Петербурге. Он – заместитель командующего Западным военным округом ВС РФ.

Цаплиенко также опубликовал в Telegram фото дома Трубиенко в элитном поселке "Новая Ижора" и автомобиля Toyota, на котором ездит российский генерал родом из украинского Кременчуга.



Война России против Украины. Главное (обновляется)