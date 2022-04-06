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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российский генерал отдает приказы бомбить харьковское направление в то время, когда в украинском Кременчуге живут его мать и родственники – журналист

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Трубиенко родился в украинском Кременчуге
Трубиенко родился в украинском Кременчуге
Скриншот: Пресс-служба Главы Республики Коми / YouTube

Командующий наступлением российских оккупационных войск на восточном направлении генерал-майор Тимур Трубиенко – уроженец Украины, в Кременчуге (Полтавская область) проживают его родственники.

Об этом со ссылкой на данные украинских спецслужб сообщил 6 апреля в Telegram украинский военный журналист, корреспондент ТСН Андрей Цаплиенко.   

"Российского генерала, данные которого получили украинские спецслужбы, вообще невозможно понять. Он отдает приказы бомбить харьковское направление в то время, когда в украинском Кременчуге живут его мать и родственники. Хотя в их стране продается все за должности, машины с модными номерами и дома в элитных поселках", – написал Цаплиенко.

Согласно обнародованной им информации, Трубиенко родился в Кременчуге (там же проживает его мать Мария Афанасьевна), а зарегистрирован по адресу в Санкт-Петербурге. Он – заместитель командующего Западным военным округом ВС РФ.

Цаплиенко также опубликовал в Telegram фото дома Трубиенко в элитном поселке "Новая Ижора" и автомобиля Toyota, на котором ездит российский генерал родом из украинского Кременчуга.


Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".

По состоянию на 6 апреля российские оккупанты сумели захватить только часть Харьковской области, большинство территории региона включительно с Харьковом – под контролем ВСУ.

Теги: Россия, Украина, Харьков, Кременчуг, Санкт-Петербург, Харьковская область, Toyota, Полтавская область, армия РФ, вторжение, Андрей Цаплиенко, спецслужбы, наступление, война России против Украины, автомобиль, мать, российские военные, российские оккупанты
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