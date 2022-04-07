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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли больницу в Северодонецке и дома в Лисичанске – Гайдай

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Оккупанты продолжают обстреливать Луганскую область
Оккупанты продолжают обстреливать Луганскую область
Фото: Сергій Гайдай/ Луганська ОДА / Telegram

Российские оккупанты обстреляли больницу в Северодонецке и дома в Лисичанске Луганской области. Об этом сообщил в Telegram глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай 7 апреля.

"Врагу не удаются наступательные планы, как вчера под Новотошковским, поэтому он снова бьет по мирному населению. Есть разрушения домов в Лисичанске, а также хозяйственных построек в Лисичанске, Северодонецке, Новодружеске и Тошковке. Ночью пожарные справились со стихией после возгорания крыши больницы в Северодонецке", – сообщил Гайдай.

С вечера 6 апреля оккупанты обстреливают Золотое и Горское, проинформировал глава ОВА.

"Мы ежедневно договариваемся о "режиме тишины", чтобы уберечь большее количество людей. Однако россиянам безразлично мирное население – кварталами расстреляны "стратегические" жилые дома в Рубежном и Северодонецке, не меньше разрушений в Попасной и Горской общинах. Последнюю враг стирает с земли, постепенно уничтожая города Золотое и Горское. Обстрел этих населенных пунктов начался с вечера 6 апреля и длился всю ночь, продолжается до сих пор. Разрушений очень много – и в жилом фонде, и в инфраструктуре", – заявил Гайдай.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

23 марта советник главы Офиса президента Алексей Арестович сказал, что россияне захватили большую часть Луганской области. Они ежедневно обстреливают Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Кременную и Попасную, которые остаются под контролем Украины.

Ключевая задача, которую сейчас ставит перед собой РФ, – окружение ВСУ на востоке Украины. Об этом 4 апреля заявил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко. "Ключевые бои будут проходить, безусловно, в Мариуполе, здесь мы должны говорить о стойкости и мужестве людей, защищающих город. Также это Кременная, Рубежное в Луганской области, Попасная, которая является для них одним из ключевых пунктов в настоящее время, и это по линии Изюм – Волноваха. В этом направлении сосредоточиваются самые большие силы россиян", – сказал он.

Гайдай призывает всех жителей области эвакуироваться, пока есть такая возможность.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Луганская область, Северодонецк, Рубежное, Сергей Гайдай, обстрелы, война России против Украины
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