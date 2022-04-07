Оккупанты обстреляли больницу в Северодонецке и дома в Лисичанске – Гайдай

"Врагу не удаются наступательные планы, как вчера под Новотошковским, поэтому он снова бьет по мирному населению. Есть разрушения домов в Лисичанске, а также хозяйственных построек в Лисичанске, Северодонецке, Новодружеске и Тошковке. Ночью пожарные справились со стихией после возгорания крыши больницы в Северодонецке", – сообщил Гайдай.
С вечера 6 апреля оккупанты обстреливают Золотое и Горское, проинформировал глава ОВА.
"Мы ежедневно договариваемся о "режиме тишины", чтобы уберечь большее количество людей. Однако россиянам безразлично мирное население – кварталами расстреляны "стратегические" жилые дома в Рубежном и Северодонецке, не меньше разрушений в Попасной и Горской общинах. Последнюю враг стирает с земли, постепенно уничтожая города Золотое и Горское. Обстрел этих населенных пунктов начался с вечера 6 апреля и длился всю ночь, продолжается до сих пор. Разрушений очень много – и в жилом фонде, и в инфраструктуре", – заявил Гайдай.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
23 марта советник главы Офиса президента Алексей Арестович сказал, что россияне захватили большую часть Луганской области. Они ежедневно обстреливают Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Кременную и Попасную, которые остаются под контролем Украины.
Ключевая задача, которую сейчас ставит перед собой РФ, – окружение ВСУ на востоке Украины. Об этом 4 апреля заявил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко. "Ключевые бои будут проходить, безусловно, в Мариуполе, здесь мы должны говорить о стойкости и мужестве людей, защищающих город. Также это Кременная, Рубежное в Луганской области, Попасная, которая является для них одним из ключевых пунктов в настоящее время, и это по линии Изюм – Волноваха. В этом направлении сосредоточиваются самые большие силы россиян", – сказал он.
Гайдай призывает всех жителей области эвакуироваться, пока есть такая возможность.