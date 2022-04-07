Оккупанты обстреляли больницу в Северодонецке и дома в Лисичанске – Гайдай

"Врагу не удаются наступательные планы, как вчера под Новотошковским, поэтому он снова бьет по мирному населению. Есть разрушения домов в Лисичанске, а также хозяйственных построек в Лисичанске, Северодонецке, Новодружеске и Тошковке. Ночью пожарные справились со стихией после возгорания крыши больницы в Северодонецке", – сообщил Гайдай.

С вечера 6 апреля оккупанты обстреливают Золотое и Горское, проинформировал глава ОВА.

"Мы ежедневно договариваемся о "режиме тишины", чтобы уберечь большее количество людей. Однако россиянам безразлично мирное население – кварталами расстреляны "стратегические" жилые дома в Рубежном и Северодонецке, не меньше разрушений в Попасной и Горской общинах. Последнюю враг стирает с земли, постепенно уничтожая города Золотое и Горское. Обстрел этих населенных пунктов начался с вечера 6 апреля и длился всю ночь, продолжается до сих пор. Разрушений очень много – и в жилом фонде, и в инфраструктуре", – заявил Гайдай.

Война России против Украины. Главное (обновляется)