Мэр Рубежного кроме того, что перешел на сторону оккупантов, еще и сдает им людей с проукраинской позицией – ОВА

Мэр Рубежного Сергей Хортив с начала полномасштабной войны России против Украины перестал выходить на связь, а через месяц записал видеообращение, в котором заявил о "геноциде местных жителей" со стороны украинской армии. Хортив перешел на сторону оккупантов и назвал ВСУ фашистами, а потом участвовал в съемке сюжета для российского "РИА Новости".

Хортив и в 2014 году открыто сотрудничал с оккупантами, подчеркнул украинский журналист Денис Казанский.