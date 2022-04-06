Мэр Рубежного кроме того, что перешел на сторону оккупантов, еще и сдает им людей с проукраинской позицией – ОВА

Он рассказал, что число случаев коллаборационизма не увеличивается – их по-прежнему четыре.
"Вот этот последний случай с мэром Рубежного – там совсем все плохо в том плане, что мэр кроме того, что перешел на сторону оккупантов, еще и активно с ними сотрудничает в плане выявления украинских активистов. Он их просто сдает. Такой уже 100-процентный предатель, сдающий оккупантам людей с проукраинской позицией. Но мы немного поломали их планы, потому что орки хотели сделать красивую картинку, как мэр города передает оккупантам ключи, их с радостью встречают. Но я подписал представление на президента, президент подписал указ о введении военно-гражданской администрации в городе Рубежное, и мэр теперь никто. Он не нужен ни оккупантам и никому больше, собственно говоря", – добавил глава ОВА.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Мэр Рубежного Сергей Хортив с начала полномасштабной войны России против Украины перестал выходить на связь, а через месяц записал видеообращение, в котором заявил о "геноциде местных жителей" со стороны украинской армии. Хортив перешел на сторону оккупантов и назвал ВСУ фашистами, а потом участвовал в съемке сюжета для российского "РИА Новости".
Хортив и в 2014 году открыто сотрудничал с оккупантами, подчеркнул украинский журналист Денис Казанский.