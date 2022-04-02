Мэр Рубежного перешел на сторону оккупантов. Он поддерживал их и в 2014 году – журналист

Хортив и в 2014 году открыто сотрудничал с оккупантами, сейчас он раздает российскую "гуманитарку" Фото: Сергей Хортив / Facebook

Украинский журналист Денис Казанский 1 апреля в Facebook опубликовал видео, где Хортив говорит, что войска РФ пришли, чтобы "спасать женщин, детей и стариков", и говорит, что ему не нужны "такие захисники", как Вооруженные силы Украины, рассуждает о "нацизме" и, переходя на крик, озвучивает другие утверждения российской пропаганды.

Когда именно этот ролик записали, не уточняется, но российское пропагандистское агентство "РИА Новости" обнародовало видео, на котором Хортив, облаченный в форму оккупантов и с белой повязкой на рукаве, раздает людям российскую "гуманитарку" и рассказывает о том, что они находятся в "зоне обстрела". Он назвался мэром Рубежного.

На вопрос о том, пытался ли он связаться с властями Украины, Хортив ответил отрицательно и заявил, что его "пытались убить". В комментарии к видео указано, что коллаборант находится на подконтрольной боевикам "ЛНР" части Рубежного.

Хортив и в 2014 году открыто сотрудничал с оккупантами, подчеркнул Казанский.

Сайт программы "Факты ICTV" отмечает, что Хортив не выходил на связь с 4 марта, в связи с чем глава Луганской ОВА Сергей Гайдай назначил руководить Рубежным главу Северодонецкой РГА Романа Власенко.

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