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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Мэр Рубежного перешел на сторону оккупантов. Он поддерживал их и в 2014 году – журналист

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Хортив и в 2014 году открыто сотрудничал с оккупантами, сейчас он раздает российскую "гуманитарку"
Хортив и в 2014 году открыто сотрудничал с оккупантами, сейчас он раздает российскую "гуманитарку"
Фото: Сергей Хортив / Facebook

Мэр Рубежного Луганской области Сергей Хортив заявил о поддержке российских оккупантов.

Украинский журналист Денис Казанский 1 апреля в Facebook опубликовал видео, где Хортив говорит, что войска РФ пришли, чтобы "спасать женщин, детей и стариков", и говорит, что ему не нужны "такие захисники", как Вооруженные силы Украины, рассуждает о "нацизме" и, переходя на крик, озвучивает другие утверждения российской пропаганды. 

https://www.facebook.com/den.kazansky/videos/1142797473173381/

Когда именно этот ролик записали, не уточняется, но российское пропагандистское агентство "РИА Новости" обнародовало видео, на котором Хортив, облаченный в форму оккупантов и с белой повязкой на рукаве, раздает людям российскую "гуманитарку" и рассказывает о том, что они находятся в "зоне обстрела". Он назвался мэром Рубежного. 

На вопрос о том, пытался ли он связаться с властями Украины, Хортив ответил отрицательно и заявил, что его "пытались убить". В комментарии к видео указано, что коллаборант находится на подконтрольной боевикам "ЛНР" части Рубежного. 

Хортив и в 2014 году открыто сотрудничал с оккупантами, подчеркнул Казанский. 

Сайт программы "Факты ICTV" отмечает, что Хортив не выходил на связь с 4 марта, в связи с чем глава Луганской ОВА Сергей Гайдай назначил руководить Рубежным главу Северодонецкой РГА Романа Власенко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В марте, после начала вторжения РФ в Украину, Рада усилила ответственность за коллаборационизм. Такая деятельность будет наказываться тюремным заключением сроком до 15 лет (при тяжелых последствиях или гибели людей – сроком на 15 лет или пожизненным лишением свободы).

1 апреля Верховная Рада признала Россию государством-террористом и запретила символику военного вторжения российского неонацистского тоталитарного режима в Украину. По этому закону под запрет попадает, среди прочего, отрицание преступного характера войны. За нарушение норм закона предусмотрена в том числе уголовная ответственность.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Луганская область, Денис Казанский, Рубежное, Сергей Гайдай, война России против Украины, коллаборационизм
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