Мэр Рубежного перешел на сторону оккупантов. Он поддерживал их и в 2014 году – журналист

Украинский журналист Денис Казанский 1 апреля в Facebook опубликовал видео, где Хортив говорит, что войска РФ пришли, чтобы "спасать женщин, детей и стариков", и говорит, что ему не нужны "такие захисники", как Вооруженные силы Украины, рассуждает о "нацизме" и, переходя на крик, озвучивает другие утверждения российской пропаганды.
Когда именно этот ролик записали, не уточняется, но российское пропагандистское агентство "РИА Новости" обнародовало видео, на котором Хортив, облаченный в форму оккупантов и с белой повязкой на рукаве, раздает людям российскую "гуманитарку" и рассказывает о том, что они находятся в "зоне обстрела". Он назвался мэром Рубежного.
На вопрос о том, пытался ли он связаться с властями Украины, Хортив ответил отрицательно и заявил, что его "пытались убить". В комментарии к видео указано, что коллаборант находится на подконтрольной боевикам "ЛНР" части Рубежного.
Хортив и в 2014 году открыто сотрудничал с оккупантами, подчеркнул Казанский.
Сайт программы "Факты ICTV" отмечает, что Хортив не выходил на связь с 4 марта, в связи с чем глава Луганской ОВА Сергей Гайдай назначил руководить Рубежным главу Северодонецкой РГА Романа Власенко.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В марте, после начала вторжения РФ в Украину, Рада усилила ответственность за коллаборационизм. Такая деятельность будет наказываться тюремным заключением сроком до 15 лет (при тяжелых последствиях или гибели людей – сроком на 15 лет или пожизненным лишением свободы).
1 апреля Верховная Рада признала Россию государством-террористом и запретила символику военного вторжения российского неонацистского тоталитарного режима в Украину. По этому закону под запрет попадает, среди прочего, отрицание преступного характера войны. За нарушение норм закона предусмотрена в том числе уголовная ответственность.