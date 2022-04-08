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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Масса рапортов отказников, стопки уже до потолка". Юрист рассказал о российских военных, которые отказываются ехать в Украину

"Никто не подписывался под то, чтобы быть мясом. Поэтому очень многие отказываются", прокомментировал юрист
"Никто не подписывался под то, чтобы быть мясом. Поэтому очень многие отказываются", – прокомментировал юрист
Фото: depositphotos.com (иллюстративное)

За время полномасштабной войны в Украине в СМИ появилось несколько сообщений, что российские военнослужащие и сотрудники Росгвардии отказывались ехать воевать. Некоторым из них помогает юрист Максим Гребенюк, автор паблика "Военный омбудсмен". Он рассказал "Медиазоне", что за такой отказ в России сейчас можно уволить со службы, но невозможно завести уголовное дело.

По словам юриста, лично ему с начала войны поступило около 40 обращений от тех, кто не хотят участвовать во вторжении в Украину, но опасаются увольнения или уголовного преследования. Адвокат консультирует военнослужащих по телефону или в чатах. 

Тот, кто не хочет ехать в Украину, должен написать об этом рапорт. Гребенюк, бывший сотрудник военной прокуратуры, знает от своих бывших коллег, что сейчас в кабинетах прокуроров и следователей в приграничных регионах скопилась "масса рапортов отказников, там стопки уже до потолка".

"Прокуроры и следователи не знают, что делать с ними. Дело возбуждать нельзя, не направлять материалы никуда – тоже нельзя, поэтому они ничего и не делают. Только участвуют в запугивании военнослужащих – если не поедешь, то возбудим дело", – рассказал Гребенюк.

Он пояснил, что хотя в российском Уголовном кодексе есть ряд статей о преступлениях против военной службы, к возможному преследованию за отказ воевать с Украиной можно подвести лишь одну из них – статью 332 УК, "неисполнение приказа, причинившее существенный вред интересам службы".

Но, по его информации, с 24 февраля ни одно дело по этой статье в РФ возбуждено не было. 

"Проблема в том, что приказов об участии в боевых действиях на заграничной территории не существует, ведь у нас не введено военное положение. Военнослужащих просто ставят перед фактом – едем туда, открываем огонь там", – сказал Гребенюк. 

По его словам, если, несмотря на запугивания уголовным делом, "военнослужащий проявляет твердость", его увольняют по невыполнению условий контракта. 

Так, по словам Гребенюка, в одной из российских частей после такого отказа командование Росгвардии ознакомило около 500 военнослужащих с проектом приказа об увольнении. Он знает об этом, поскольку трое росгвардейцев обратились за помощьью к нему. В проекте говорится, что они будут уволены в связи с "самовольным отказом продолжать участие в выполнении служебно-боевых задач". Но пока что никого из этой части не уволили и всех отказников отправили в отпуск. Сколько росгвардейцев под угрозой увольнения передумало и согласилось отправиться воевать, неизвестно.

Несколько рапортов "отказников" адвокат показал "Медиазоне". В них военные, уже въехавшие в Украину и попавшие под артиллерийский обстрел, заявляют, что считают нецелесообразным свое участие в боевых действиях "с целью сохранения себе жизни и здоровья".

"Туда нередко заезжают на тентованных "Уралах", покрытых брезентом, и пули, грубо говоря, свистели по салону, по кузову. И военнослужащие, уже имевшие опыт в Чеченской республике, которые, ну, не сказать, что трусы там какие-то, многие понимают, что так нельзя просто – никто не подписывался под то, чтобы быть мясом. Поэтому очень многие отказываются", – прокомментировал юрист. 

Контекст:

В феврале отряд ОМОН из Краснодара в составе 12 человек отказался ехать в Украину, сообщал российский юрист и руководитель правозащитной организации "Агора" Павел Чиков. Их вернули в Краснодар, а после служебной проверки уволили. Все омоновцы подали иски о незаконном увольнении, но позже, по данным  девять из них отозвали жалобы, писала "Медиазона".

12 марта "Ґрати" со ссылкой на источник писали, что воевать отказались около 80 российских морпехов (среди них были контрактники и срочники) – они попали в зону боевых действий в Херсонской области, часть оказалась под минометным обстрелом, после чего многие написали рапорта об отказе от участия в "спецоперации". По информации издания, тех военнослужащих, у кого был подписан контракт, несмотря на рапорт, задействовали в войне.

В конце марта отказалась воевать часть контрактников 4-й гвардейской военной базы в Цхинвале, где служат как россияне, так и жители самопровозглашенной Южной Осетии, сообщало Управление стратегических коммуникаций ВСУ. По данным СМИ, около 300 человек вернулись в Цхинвал. 

4 апреля стало известно, что еще в начале войны участвовать в боях отказались 11 омоновцев из Хакасии – они были на учениях на западе России и в Беларуси, из амуниции у них были только орудия для подавления протестов (щиты и дубинки), при этом они попали под обстрел из тяжелого вооружения. Семеро были ранены, один пропал без вести, утверждает корреспондент издания "Новый Фокус" Михаил Афанасьев. 

В апреле "Псковская губерния" написала о 60 военных, которые отказались воевать. Их после первых дней войны вывели в Беларусь, после чего они вернулись в место дислокации – в Псков. Сейчас большую часть из них увольняют, а некоторым угрожают уголовным делом.

Теги: Россия, военные, военное положение, война России против Украины, Росгвардия, уголовное дело, российские военные
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