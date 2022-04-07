"Мы им колбасы, а они насилуют детей". СБУ перехватила разговор боевика "ДНР" с родственницей, которая пытается спрятать внучек от оккупантов

В ходе разговора женщина упрекает боевика, что поверила его рассказам "о бандеровцах".
"Сережа, приезжай сюда и посмотри, что здесь делается! Я херней не страдаю! Я всегда верила тебе! Верила, когда ты мне объяснял про бандеровцев… Я возненавидела их. А теперь кого мне ненавидеть?" – спрашивает женщина у своего племянника.
Она боится, что "освободители" надругаются над ее внучками 14 и 10 лет.
"Мы им колбасы, а они залезают в дом, насилуют детей и стреляют в ноги… Что мне делать? Они ходят по селу, спрашивают, где молодые девушки, и предлагают за них солярку", – утверждает женщина.
Родственник советует ей уехать "подальше, куда-то в город".
На вопрос женщины: "Разве воины себя так ведут?" – он отвечает: "Это п…здец!"
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Правозащитная организация Human Rights Watch 3 апреля обнародовала информацию о ряде преступлений российской армии на оккупированных территориях, среди которых и изнасилования.
Посол Великобритании в Киеве Мелинда Симмонс считает, что российские военные используют изнасилования в качестве оружия в войне против Украины.
Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 5 апреля сообщила, что в Украине зарегистрировано около 5 тыс. военных преступлений РФ.