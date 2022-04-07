"Мы им колбасы, а они насилуют детей". СБУ перехватила разговор боевика "ДНР" с родственницей, которая пытается спрятать внучек от оккупантов

По данным правозащитников, российские военные совершили на оккупированных территориях ряд преступлений, среди которых и изнасилования Фото: depositphotos.com

В ходе разговора женщина упрекает боевика, что поверила его рассказам "о бандеровцах".

"Сережа, приезжай сюда и посмотри, что здесь делается! Я херней не страдаю! Я всегда верила тебе! Верила, когда ты мне объяснял про бандеровцев… Я возненавидела их. А теперь кого мне ненавидеть?" – спрашивает женщина у своего племянника.

Она боится, что "освободители" надругаются над ее внучками 14 и 10 лет.

"Мы им колбасы, а они залезают в дом, насилуют детей и стреляют в ноги… Что мне делать? Они ходят по селу, спрашивают, где молодые девушки, и предлагают за них солярку", – утверждает женщина.

Родственник советует ей уехать "подальше, куда-то в город".

На вопрос женщины: "Разве воины себя так ведут?" – он отвечает: "Это п…здец!"

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