12 бойцов Росгвардии из краснодарского ОМОН отказались ехать в Украину, их уволили – правозащитник

Адвокаты отмечают, что отказ российских полицейских ехать в Украину – "не политическое заявление, а просто нежелание принимать участие в "специальной операции" Фото: depositphotos.com

По его данным, 25 февраля капитан полиции Фарид Читав, командир взвода оперативной роты ОМОН "Пластун" Росгвардии по Краснодарскому краю, и еще 11 бойцов отказались исполнить приказ командира отряда о пересечении границы РФ и дальнейшем следовании на территорию Украины.

Отряд ОМОН из Краснодара с 6 февраля находился в аннексированном Крыму, куда был направлен для проведения учений "Заслон-2022".

Отказ исполнить приказ бойцы Росгвардии объяснили его незаконностью. Ни у одного из них с собой не было ни заграничного паспорта, ни намерения покинуть территорию России, поскольку их прямые служебные обязанности ограничивались территорией Российской Федерации. О командировке на территорию Украины для участия в "специальной военной операции", о задачах и условиях этой операции никто из спецназовцев в известность поставлен не был и согласия на нее не давал.

Само по себе незаконное пересечение государственной границы образует состав преступления, предусмотренный ст. 322 Уголовного кодекса РФ, а нелегальный въезд на территорию Украины в составе вооруженной группы образует ряд составов преступлений уже Уголовного кодекса Украины, отмечает Чиков.

Бойцов Росгвардии вернули в Краснодар, провели в отношении них служебную проверку и уволили со службы. Росгвардейцы считают увольнение незаконным и подали в суд иск о восстановлении на работе. Их интересы в суде представляет адвокат Михаил Беньяш.

Сам Беньяш рассказал, что истцы, чьи интересы он представляет, – росгвардейцы из нескольких разных взводов и рот одного отряда ОМОН "Пластун". Решение не ехать в Украину они принимали независимо друг от друга и самостоятельно. В их числе оказались 11 обычных бойцов и один командир взвода, причем он не выступал инициатором отказа и никому не навязывал это решение.

По словам Беньяша, по всей России таких "отказников" достаточно много, но только эти решились на то, чтобы пойти в суд для восстановления на работе.

"В их отказе поехать в Украину должно усматриваться не политическое заявление, а просто нежелание принимать участие в "специальной операции" и нежелание быть уволенными по статье. Нежелание участвовать в "специальной операции" не является ни дисциплинарным проступком, ни правонарушением, ни вообще ничем. Это волеизъявление свободного человека", – написал Беньяш.

В комментарии The Insider Беньяш также отметил, что случаев отказа от выполнения подобных незаконных приказов много, но "все скрываются", так как на всех "отказников" оказывается большое давление.

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