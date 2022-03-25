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ВОЙНА В УКРАИНЕ

12 бойцов Росгвардии из краснодарского ОМОН отказались ехать в Украину, их уволили – правозащитник

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Адвокаты отмечают, что отказ российских полицейских ехать в Украину "не политическое заявление, а просто нежелание принимать участие в "специальной операции"
Адвокаты отмечают, что отказ российских полицейских ехать в Украину – "не политическое заявление, а просто нежелание принимать участие в "специальной операции"
Фото: depositphotos.com

Отряд ОМОН из Краснодара в составе 12 человек 25 февраля отказался ехать в Украину. Об этом рассказал 24 марта российский юрист и руководитель правозащитной организации "Агора" Павел Чиков – его команда теперь помогает полицейским восстановиться на работе.

По его данным, 25 февраля капитан полиции Фарид Читав, командир взвода оперативной роты ОМОН "Пластун" Росгвардии по Краснодарскому краю, и еще 11 бойцов отказались исполнить приказ командира отряда о пересечении границы РФ и дальнейшем следовании на территорию Украины.

Отряд ОМОН из Краснодара с 6 февраля находился в аннексированном Крыму, куда был направлен для проведения учений "Заслон-2022".

Отказ исполнить приказ бойцы Росгвардии объяснили его незаконностью. Ни у одного из них с собой не было ни заграничного паспорта, ни намерения покинуть территорию России, поскольку их прямые служебные обязанности ограничивались территорией Российской Федерации. О командировке на территорию Украины для участия в "специальной военной операции", о задачах и условиях этой операции никто из спецназовцев в известность поставлен не был и согласия на нее не давал.

Само по себе незаконное пересечение государственной границы образует состав преступления, предусмотренный ст. 322 Уголовного кодекса РФ, а нелегальный въезд на территорию Украины в составе вооруженной группы образует ряд составов преступлений уже Уголовного кодекса Украины, отмечает Чиков.

Бойцов Росгвардии вернули в Краснодар, провели в отношении них служебную проверку и уволили со службы. Росгвардейцы считают увольнение незаконным и подали в суд иск о восстановлении на работе. Их интересы в суде представляет адвокат Михаил Беньяш. 

Сам Беньяш рассказал, что истцы, чьи интересы он представляет, – росгвардейцы из нескольких разных взводов и рот одного отряда ОМОН "Пластун". Решение не ехать в Украину они принимали независимо друг от друга и самостоятельно. В их числе оказались 11 обычных бойцов и один командир взвода, причем он не выступал инициатором отказа и никому не навязывал это решение.

По словам Беньяша, по всей России таких "отказников" достаточно много, но только эти решились на то, чтобы пойти в суд для восстановления на работе.

"В их отказе поехать в Украину должно усматриваться не политическое заявление, а просто нежелание принимать участие в "специальной операции" и нежелание быть уволенными по статье. Нежелание участвовать в "специальной операции" не является ни дисциплинарным проступком, ни правонарушением, ни вообще ничем. Это волеизъявление свободного человека", – написал Беньяш. 

В комментарии The Insider Беньяш также отметил, что случаев отказа от выполнения подобных незаконных приказов много, но "все скрываются", так как на всех "отказников" оказывается большое давление.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: Россия, полиция, граница, спецназ, ОМОН, война России против Украины, Росгвардия, Павел Чиков
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