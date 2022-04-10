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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Гайдай: В Рубежном за сутки наши набивали до 150 орков, они КамАЗами вывозили трупы

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В ВСУ говорят, что оккупанты сосредоточились на захвате Рубежного
В ВСУ говорят, что оккупанты сосредоточились на захвате Рубежного
Фото: 24 ОМБр імені короля Данила / Facebook

В боях за город Рубежное Луганской области российские оккупанты теряли более сотни человек за день, сообщил "24 каналу" председатель областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, оккупанты пытаются захватить город количеством.

"У нас была ситуация в Рубежном, за одни сутки наши набивали до 150 орков. 150! Они потом КамАЗами вывозили трупы", – сказал Гайдай.

Он отметил, что в ОРЛО уже "просто заканчиваются мужчины, потому что всех забрали на войну".

По данным Гайдая, противник забирает на войну с украинской армией даже работников стратегических предприятий.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В сегодняшней сводке Генеральный штаб Вооруженных сил Украины писал, что противник сосредотачивает основные усилия на взятии под контроль населенных пунктов Попасная, Рубежное, Нижнее и Новобахмутовка.

Теги: Россия, Луганская область, война, Донбасс, Рубежное, вторжение, Сергей Гайдай, российская агрессия, война России против Украины, КамАЗ, погибшие российские военные, российские оккупанты
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