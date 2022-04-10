Гайдай: В Рубежном за сутки наши набивали до 150 орков, они КамАЗами вывозили трупы

По его словам, оккупанты пытаются захватить город количеством.
"У нас была ситуация в Рубежном, за одни сутки наши набивали до 150 орков. 150! Они потом КамАЗами вывозили трупы", – сказал Гайдай.
Он отметил, что в ОРЛО уже "просто заканчиваются мужчины, потому что всех забрали на войну".
По данным Гайдая, противник забирает на войну с украинской армией даже работников стратегических предприятий.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В сегодняшней сводке Генеральный штаб Вооруженных сил Украины писал, что противник сосредотачивает основные усилия на взятии под контроль населенных пунктов Попасная, Рубежное, Нижнее и Новобахмутовка.