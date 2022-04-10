Берлускони заявил, что "глубоко разочарован" в Путине в связи с вторжением России в Украину

Берлускони: Россия не может отрицать свою ответственность за военные преступления Фото: ЕРА

"Агрессия против Украины привела Россию в объятия Китая. Жаль. Я глубоко разочарован и огорчен поведением Владимира Путина, который взял на себя очень серьезную ответственность перед всем миром", – сказал Берлускони.

.@Berlusconi: l'aggressione dell'Ucraina ha portato la Russia nelle braccia della Cina. Peccato. Sono profondamente deluso e addolorato dal comportamento di Vladimir Putin, che si è assunto una gravissima responsabilità di fronte al mondo intero #ItaliaDelFuturo — Forza Italia (@forza_italia) April 9, 2022

Также он заявил, что "Россия не может отрицать свою ответственность" за "настоящие военные преступления", которые совершаются против мирных граждан в Буче Киевской области и других городах Украины, сообщало агентство ANSA.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

В июне 2015 года Путин принимал Берлускони в России. После этого визита итальянский миллиардер заявил, что Путин предлагал ему российское гражданство и пост министра экономики.