ГОРДОН
 
 
МИР

Берлускони заявил, что "глубоко разочарован" в Путине в связи с вторжением России в Украину

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Берлускони: Россия не может отрицать свою ответственность за военные преступления
Берлускони: Россия не может отрицать свою ответственность за военные преступления
Фото: ЕРА

Лидер итальянской партии Forza Italia, бывший премьер-министр страны Сильвио Берлускони заявил 9 апреля о своем разочаровании в президенте России Владимире Путине. Слова экс-премьера Италии процитировала его партия в Twitter.

"Агрессия против Украины привела Россию в объятия Китая. Жаль. Я глубоко разочарован и огорчен поведением Владимира Путина, который взял на себя очень серьезную ответственность перед всем миром", – сказал Берлускони.

Также он заявил, что "Россия не может отрицать свою ответственность" за "настоящие военные преступления", которые совершаются против мирных граждан в Буче Киевской области и других городах Украины, сообщало агентство ANSA.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

В июне 2015 года Путин принимал Берлускони в России. После этого визита итальянский миллиардер заявил, что Путин предлагал ему российское гражданство и пост министра экономики.

Контекст:

После освобождения Киевской области от российских оккупантов в населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками.

В освобожденных населенных пунктах полиция и спасатели проводят проверки и разминирования территории. Они продолжают находить погибших – на улицах, в подвалах, в братских могилах.

За время оккупации Бучи российские военные убили в городе около 320 мирных жителей, сообщил 6 апреля мэр Анатолий Федорук. По его словам, около 90% убитых во время российской оккупации гражданских погибли от пулевых ранений.

В соседнем Гостомеле пропали без вести более 400 человек. В Ирпене, по предварительным данным, погибли около 50 украинских военных и 200–300 жителей города.

В Киевской области жертвами российской армии стали более 1200 человек, сообщила 10 апреля генпрокурор Украины Ирина Венедиктова. По ее словам, худшая среди всех населенных пунктов региона ситуация с погибшими мирными жителям в Бородянке. Глава гуманитарного направления Киевской обладминистрации Алексей Кулеба говорил, что поселка "практически нет".

Теги: Россия, Владимир Путин, война, военные, оккупация, Сильвио Берлускони, агрессия, вторжение, жертвы, Буча, война России против Украины, президент, погибшие, премьер-министр, российские военные
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Стивен Кинг рассказал подписчикам, какую украинскую певицу стоит послушать. Она отреагировала
Стивен Кинг рассказал подписчикам, какую украинскую певицу стоит послушать. Она отреагировала
Тоня Матвиенко прокомментировала слухи о разводе с Мирзояном
Тоня Матвиенко прокомментировала слухи о разводе с Мирзояном
Вакарчук – россиянам: Мы никогда не будем отделять тех, кто убивал и отдавал приказы, от тех, кто молчал и ничего не делал. Никогда не простим!
Вакарчук – россиянам: Мы никогда не будем отделять тех, кто убивал и отдавал приказы, от тех, кто молчал и ничего не делал. Никогда не простим!
  Джулиан Леннон впервые исполнил публично песню своего отца Imagine в поддержку Украины. Видео
  Джулиан Леннон впервые исполнил публично песню своего отца Imagine в поддержку Украины. Видео
Служащий в ВСУ Серга показал брата, который также стал военнослужащим
Служащий в ВСУ Серга показал брата, который также стал военнослужащим
  "Смерть любви". Morgenshtern прокомментировал заявление экс-супруги о разводе
  "Смерть любви". Morgenshtern прокомментировал заявление экс-супруги о разводе
"Пятилетняя дочь моей подруги поседела у меня на глазах". Жена министра обороны Резникова заявила, что женщинам не должно быть стыдно уезжать из Украины
"Пятилетняя дочь моей подруги поседела у меня на глазах". Жена министра обороны Резникова заявила, что женщинам не должно быть стыдно уезжать из Украины
52-летняя Лопес объявила о помолвке с Аффлеком
52-летняя Лопес объявила о помолвке с Аффлеком
  Kalush Orchestra в обновленном составе выступила в Израиле во время международного тура в поддержку Украины. Видео
  Kalush Orchestra в обновленном составе выступила в Израиле во время международного тура в поддержку Украины. Видео
  Полякова спела в Греции украинский гимн перед благотворительным матчем "Шахтера" с "Олимпиакосом" в поддержку Украины. Видео
  Полякова спела в Греции украинский гимн перед благотворительным матчем "Шахтера" с "Олимпиакосом" в поддержку Украины. Видео
За год количество подписчиков Зеленского в Instagram увеличилось почти в два раза и составляет 16,7 млн
За год количество подписчиков Зеленского в Instagram увеличилось почти в два раза и составляет 16,7 млн
  Сторож сгоревшего музея, в котором хранились картины Примаченко, рассказал, как выносил работы художницы под обстрелом оккупантов. Видео
  Сторож сгоревшего музея, в котором хранились картины Примаченко, рассказал, как выносил работы художницы под обстрелом оккупантов. Видео
"На это невозможно смотреть без боли". Руслана показала, как выглядит разрушенная российскими оккупантами Бородянка
"На это невозможно смотреть без боли". Руслана показала, как выглядит разрушенная российскими оккупантами Бородянка
Украинские спортсмены передали ВСУ $80 тыс., полученные от продажи своих медалей на аукционах
Украинские спортсмены передали ВСУ $80 тыс., полученные от продажи своих медалей на аукционах
  "Президент Зеленский, мы вас услышали!" Организаторы благотворительного марафона в Варшаве собрали €9,1 млрд в поддержку Украины
  "Президент Зеленский, мы вас услышали!" Организаторы благотворительного марафона в Варшаве собрали €9,1 млрд в поддержку Украины
Кулеба – 16-летнему сыну: Обещаю, что сделаю для тебя и других детей все, чтобы мы победили в этой войне и наступил мир
Кулеба – 16-летнему сыну: Обещаю, что сделаю для тебя и других детей все, чтобы мы победили в этой войне и наступил мир
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Матвиенко и Мирзоян расстались после пяти лет брака – YouTube-блогер (186941)
2
"Он – очень близкий для меня человек". Звезда студии "Квартал 95" Кравец рассказала, о чем во время войны переписывается с Зеленским (83330)
3
"Нализал". Садальскому ответили, откуда у пропагандиста Соловьева виллы в Италии (32896)
4
"Я проснулась от странных звуков. Мужа в постели не было". Жена Зеленского рассказала, как узнала о нападении РФ на Украину (30357)
5
"Степень омерзительности этого человека трудно представить". Проживающий в США армянский певец предложил России напасть на Армению (26188)
6
"Пятилетняя дочь моей подруги поседела у меня на глазах". Жена министра обороны Резникова заявила, что женщинам не должно быть стыдно уезжать из Украины (21383)
7
Жена министра обороны Резникова рассказала, как узнала о нападении РФ на Украину (13446)
8
"Именно после свадьбы наши отношения дали трещину". 24-летней Morgenshtern развелся спустя семь месяцев после регистрации брака (13002)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS