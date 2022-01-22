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"Италия нуждается в единстве". Берлускони отказался от борьбы за должность президента страны

Берлускони заявил, что "коллективные интересы выше личных мотивов"
Берлускони заявил, что "коллективные интересы выше личных мотивов"
Фото: ЕРА

Бывший премьер-министр Италии, лидер партии Forza Italia Сильвио Берлускони сообщил 22 января в Facebook, что не будет бороться за должность президента Италии.

"Я решил сделать еще один шаг на пути национальной ответственности, попросив тех, кто это предложил, отказаться от указания моего имени на пост президента республики. Я буду продолжать служить своей стране по-другому, как я делал в последние годы, как политический лидер и как член Европарламента", – написал он.

Политик поблагодарил "многие тысячи итальянцев", которые поддержали его после информации о выдвижении на пост президента Италии.

"Ставя коллективные интересы выше любых личных мотивов, я вместе с семьей и лидерами моего политического движения много размышлял над полученным предложением. Италия сегодня нуждается в единстве, помимо различия между большинством и оппозицией, вокруг усилий по борьбе с очень серьезной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, чтобы вывести страну из кризиса", – объяснил Берлускони.

Он также поддержал премьер-министра страны Марио Драгу и выразил мнение, что "нынешнее правительство должно продолжить необходимый процесс реформ, касающихся налогообложения, юстиции, бюрократии".

https://www.facebook.com/SilvioBerlusconi/posts/5169407249760005

Контекст:

Берлускони 85 лет. Он возглавлял правительство Италии четыре раза: с 1994-го по 1995 год, с 2001-го по 2005 год, с 2005-го по 2006 год и с 2008-го по 2011 год. В 2019 году он был в очередной раз избран депутатом итальянского парламента и стал членом Европарламента.

В последние годы Берлускони часто болел. Так, в 2016 году Берлускони перенес операцию на сердце, в 2019-м – на кишечнике. В сентябре 2020 года политик болел коронавирусной инфекцией COVID-19, провел в изолированной палате "Сан-Рафаэле" 10 дней. Тогда у него диагностировали пневмонию, этот период Берлускони назвал самым опасным испытанием в жизни.

После перенесенной коронавирусной инфекции он несколько раз попадал в больницу, как пишет ANSA – из-за последствий COVID-19. В частности, в январе 2020 года Берлускони госпитализировали в Монако из-за проблем с сердцем, а в марте и апреле – для проверок и исследований.

Теги: выборы, Италия, Европарламент, реформы, Сильвио Берлускони, президент, Марио Драги
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