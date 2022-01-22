"Италия нуждается в единстве". Берлускони отказался от борьбы за должность президента страны

"Я решил сделать еще один шаг на пути национальной ответственности, попросив тех, кто это предложил, отказаться от указания моего имени на пост президента республики. Я буду продолжать служить своей стране по-другому, как я делал в последние годы, как политический лидер и как член Европарламента", – написал он.

Политик поблагодарил "многие тысячи итальянцев", которые поддержали его после информации о выдвижении на пост президента Италии.

"Ставя коллективные интересы выше любых личных мотивов, я вместе с семьей и лидерами моего политического движения много размышлял над полученным предложением. Италия сегодня нуждается в единстве, помимо различия между большинством и оппозицией, вокруг усилий по борьбе с очень серьезной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, чтобы вывести страну из кризиса", – объяснил Берлускони.

Он также поддержал премьер-министра страны Марио Драгу и выразил мнение, что "нынешнее правительство должно продолжить необходимый процесс реформ, касающихся налогообложения, юстиции, бюрократии".