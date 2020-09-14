Переболевший COVID-19 Берлускони выписался из больницы

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони излечился от коронавируса COVID-19, сегодня его выписали из больницы "Сан-Раффаэле" в Милане.

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, который был госпитализирован в Милане с диагнозом COVID-19, выписался из больницы. Об этом сообщает агентство ANSA.

Он назвал свою болезнь самым опасным испытанием в жизни, по его словам, тяжелее всего ему было первые три дня. В комментарии журналистам Берлускони призвал итальянцев к "максимальной личной и социальной ответственности".

Политик проведет несколько дней в самоизоляции, пока не получит второй отрицательный тест на COVID-19.

2 сентября стало известно, что 83-летний политик инфицирован, однако его болезнь протекала бессимптомно. После появления первых симптомов Берлускони поместили в изолированную палату клиники "Сан-Рафаэле". У него диагностировали двухстороннюю пневмонию.