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Берлускони снова попал в больницу

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Берлускони перенес COVID-19 в прошлом году
Берлускони перенес COVID-19 в прошлом году
Фото: ЕРА

Бывшего премьер-министра Италии, лидера партии Forza Italia Сильвио Берлускони вечером 26 августа госпитализировали, сообщило агентство Reuters, ссылаясь на свои источники в Forza Italia.

Собеседник агентства сказал, что Белускони находится в миланской больнице "Сан-Рафаэле", его поместили туда для "тщательного клинического обследования".

Депутат Европарламента от партии Forza Italia Антонио Таяни подтвердил, что Берлускони госпитализирован, пишет итальянская газета Corriere della Sera.

Обследование, по данным издания, плановое. Таяни прогнозирует, что экс-премьер Италии будет находиться в больнице несколько дней.

Контекст:

Берлускони 84 года. Он возглавлял правительство Италии четыре раза: с 1994-го по 1995 год, с 2001-го по 2005 год, с 2005-го по 2006 год и с 2008-го по 2011 год. В 2019 году он был в очередной раз избран депутатом итальянского парламента и стал членом Европарламента.

В 2016 году Берлускони перенес операцию на сердце, в 2019-м – на кишечнике. В сентябре 2020 года политик болел коронавирусной инфекцией COVID-19, провел в изолированной палате "Сан-Рафаэле" 10 дней. Тогда у него диагностировали пневмонию, этот период Берлускони назвал самым опасным испытанием в жизни.

После перенесенной коронавирусной инфекции он несколько раз попадал в больницу, как пишет ANSA – из-за последствий COVID-19. В частности, в январе Берлускони госпитализировали в Монако из-за проблем с сердцем, а в марте и апреле – для проверок и исследований.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Италия, Сильвио Берлускони, больница, Милан, Антонио Таяни, коронавирус
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