Берлускони снова попал в больницу

Собеседник агентства сказал, что Белускони находится в миланской больнице "Сан-Рафаэле", его поместили туда для "тщательного клинического обследования".

Депутат Европарламента от партии Forza Italia Антонио Таяни подтвердил, что Берлускони госпитализирован, пишет итальянская газета Corriere della Sera.

Обследование, по данным издания, плановое. Таяни прогнозирует, что экс-премьер Италии будет находиться в больнице несколько дней.