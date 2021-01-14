Переболевшего COVID-19 Берлускони госпитализировали

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони почувствовал себя плохо, когда гостил у дочери на юге Франции, врач решил срочно госпитализировать его в Монако, так как посчитал рискованной транспортировку в Италию.

Бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони госпитализировали в Монако из-за проблем с сердцем. Об этом его врач Альберто Дзангрилло сообщил 14 января, пишет газета Corriere della Sera.

По словам медика, 84-летний политик почувствовал себя плохо, когда гостил у дочери на юге Франции. 11 января Дзангрилло срочно вылетел к Берлускони и после осмотра решил не перевозить экс-премьера в Италию, а срочно отправить в кардиологический центр в Монако.

Врач решил, что "перевозить его в Италию было бы рискованным".

Берлускони позже сообщил в Twitter, что "находится в хорошем состоянии здоровья", а госпитализация была необходимой для "рутинных обследований, навязанных осмотрительностью врачей".

Desidero tranquillizzare tutti: sono in buone condizioni di salute, il mio ricovero si è reso necessario solo per alcuni accertamenti poco più che di routine impostimi dalla prudenza dei miei medici curanti. — Silvio Berlusconi (@berlusconi) January 14, 2021

Берлускони возглавлял правительство Италии четыре раза: с 1994-го по 1995 год, с 2001-го по 2005 год, с 2005-го по 2006 год и с 2008-го по 2011 год. В 2019 году он был в очередной раз избран депутатом итальянского парламента и стал членом Европарламента. В 2016 году Берлускони перенес операцию на сердце, в 2019-м – на кишечнике.

В сентябре 2020 года политик болел коронавирусной инфекцией COVID-19. После появления первых симптомов 4 сентября Берлускони поместили в изолированную палату клиники "Сан-Рафаэле". У него диагностировали двухстороннюю пневмонию. 14 сентября экс-премьер Италии выписался из больницы. COVID-19 он назвал самым опасным испытанием в жизни.