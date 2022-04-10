  "Москаль некрасівий, геть з України". Jerry Heil посвятила песню ВСУ, Зеленскому, Киму и Арестовичу. Видео

Своим названием песня обязана знаменитому номеру украинского шоумена Андрея Данилко, который в 2004 году в образе балерины Беллы Куценко произнес эту фразу: "Геть с Украины, москаль некрасивый!"

Ой на го-о-орі москаля ждуть,

Ой на го-о-орі москаля ждуть,

А попід горою, яром-долиною

ЗСУ йдуть,

ЗСУ йдуть.

Попереду пан Зеленський,

Попереду пан Зеленський.

Хай москаль хоч трісне –

Не покине крісло

Президентське

Пан Зеленський.

Посередині Кім Віталій:

Стрес тримає в руках зі сталі!

Стоїть на сторожі,

Криє від ворожих

Геніталій,

Геніталій.

А позаду Арестович,

А позаду Арестович

Несе нам новини

Гарні з України,

Наче здобич,

Наче здобич.

В новинах нові українські герої щоранку!

Вони крадуть наші серця,

Наче цигани танки!

Задерли планку,

Сидячи на Банковій.

Вони розбили їх впевненість,

Як дрони банки!

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