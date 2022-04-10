  "Москаль некрасівий, геть з України". Jerry Heil посвятила песню ВСУ, Зеленскому, Киму и Арестовичу. Видео

Своим названием песня обязана знаменитому номеру украинского шоумена Андрея Данилко, который в 2004 году в образе балерины Беллы Куценко произнес эту фразу: "Геть с Украины, москаль некрасивый!"
Ой на го-о-орі москаля ждуть,
Ой на го-о-орі москаля ждуть,
А попід горою, яром-долиною
ЗСУ йдуть,
ЗСУ йдуть.
Попереду пан Зеленський,
Попереду пан Зеленський.
Хай москаль хоч трісне –
Не покине крісло
Президентське
Пан Зеленський.
Посередині Кім Віталій:
Стрес тримає в руках зі сталі!
Стоїть на сторожі,
Криє від ворожих
Геніталій,
Геніталій.
А позаду Арестович,
А позаду Арестович
Несе нам новини
Гарні з України,
Наче здобич,
Наче здобич.
В новинах нові українські герої щоранку!
Вони крадуть наші серця,
Наче цигани танки!
Задерли планку,
Сидячи на Банковій.
Вони розбили їх впевненість,
Як дрони банки!