Россия уже потерпела стратегическое поражение в Украине – Белый дом

Так он прокомментировал информацию о назначении российского генерала Александра Дворникова командующим силами РФ, вторгшимися в Украину.
"Никакое назначение какого-либо генерала не может стереть тот факт, что Россия уже потерпела стратегическое поражение в Украине. Они думали, что смогут захватить столицу и взять другие крупные города без особого сопротивления, что их встретят с распростертыми объятиями... И что мы узнали за первые несколько недель этой войны, так это то, что Украина никогда не будет подчинена России. Неважно, какого генерала пытается назначить президент [России Владимир] Путин", – заявил советник.
В то же время Салливан выразил опасения, что после назначения Дворникова российские военные будут более жестоко обращаться с мирными жителями в Украине.
"У этого конкретного генерала есть резюме, которое включает в себя жестокость по отношению к гражданским лицам на других театрах военных действий, в Сирии, и мы можем ожидать большего от того же самого на этом театре военных действий. Этот генерал будет просто еще одним виновником преступлений и жестокости в отношении мирных жителей Украины", – заявил советник.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Как сообщает CNN, Дворников был первым командующим российскими военными операциями в Сирии после того, как Путин направил туда войска в сентябре 2015 года для поддержки Башара Асада. В частности, российская авиация поддерживала режим Асада и его союзников, когда они осаждали удерживаемый повстанцами восточный город Алеппо, бомбардируя густонаселенные районы, что привело к большому количеству жертв среди гражданского населения.
Президент России Владимир Путин объявил масштабное вторжение в Украину утром 24 февраля. Он заявил, что это "спецоперация", цель которой – "демилитаризация и денацификация Украины".
14 марта Пентагон заявил, что в ходе полномасштабного вторжения Россия завела на территорию Украины всех своих военных и технику, которых готовили для этого.
Россия вторглась в Украину с юга, востока и севера, в том числе с белорусской территории. По состоянию на 8 апреля Вооруженные силы Украины освободили оккупированные территории в Сумской, Черниговской, Киевской, Житомирской областях.
По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 10 апреля потери российских оккупантов достигли около 19,3 тыс. личного состава, а также 722 танка, 152 самолета, 137 вертолетов, 112 беспилотников и другое.