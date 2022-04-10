Россия уже потерпела стратегическое поражение в Украине – Белый дом

Салливан: Никакое назначение какого-либо генерала не может стереть тот факт, что Россия уже потерпела стратегическое поражение в Украине Фото: EPA

Так он прокомментировал информацию о назначении российского генерала Александра Дворникова командующим силами РФ, вторгшимися в Украину.

"Никакое назначение какого-либо генерала не может стереть тот факт, что Россия уже потерпела стратегическое поражение в Украине. Они думали, что смогут захватить столицу и взять другие крупные города без особого сопротивления, что их встретят с распростертыми объятиями... И что мы узнали за первые несколько недель этой войны, так это то, что Украина никогда не будет подчинена России. Неважно, какого генерала пытается назначить президент [России Владимир] Путин", – заявил советник.

В то же время Салливан выразил опасения, что после назначения Дворникова российские военные будут более жестоко обращаться с мирными жителями в Украине.

"У этого конкретного генерала есть резюме, которое включает в себя жестокость по отношению к гражданским лицам на других театрах военных действий, в Сирии, и мы можем ожидать большего от того же самого на этом театре военных действий. Этот генерал будет просто еще одним виновником преступлений и жестокости в отношении мирных жителей Украины", – заявил советник.

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Как сообщает CNN, Дворников был первым командующим российскими военными операциями в Сирии после того, как Путин направил туда войска в сентябре 2015 года для поддержки Башара Асада. В частности, российская авиация поддерживала режим Асада и его союзников, когда они осаждали удерживаемый повстанцами восточный город Алеппо, бомбардируя густонаселенные районы, что привело к большому количеству жертв среди гражданского населения.