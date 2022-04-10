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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Переговоры Зеленского и Путина пройдут после битвы на Донбассе – Подоляк

Россия должна избавиться от своих имперских иллюзий, и сколько Украине понадобится времени на это, не имеет значения, считают в Офисе президента
Россия должна избавиться от своих имперских иллюзий, и сколько Украине понадобится времени на это, не имеет значения, считают в Офисе президента
Фото: depositphotos.com

Переговоры президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина относительно гарантий безопасности для стран состоятся после боевого столкновения на Донбассе, считает советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Об этом он сказал ночью 9 апреля в эфире национального телемарафона, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Украина уже готова к большим битвам. Украина должна в них победить, в том числе, на Донбассе. И после этого Украина получит более существенную переговорную позицию, с которой может диктовать определенные условия. После этого президенты будут встречаться. Это может занять две недели, три…", – сказал Подоляк.

По его словам, сейчас Украина платит очень высокую цену за то, чтобы получить мощные гарантии безопасности в будущем, однако не отступится от этого.

"Я хочу, чтобы все понимали в Украине: да, тяжело, мы ежедневно теряем людей, инфраструктуру. Мы платим очень высокую цену. Но Россия должна избавиться от своих имперских иллюзий. Украина – это единственное государство на сегодня в мире, которое это сделает. И сколько на это нужно времени, не имеет значения. Мы будем делать все, чтобы получить определенные, подчеркиваю, очень мощные гарантии безопасности, чтобы навсегда закрыть свои границы от имперских амбиций таких стран, как Россия", – сказал советник.

Он подчеркнул, что президент Украины пойдет на переговоры тогда, когда у страны "будут абсолютно четкие позиции для этого".

"Украина уже доказала, что сегодня есть одно государство, которое готово заплатить любую цену для того, чтобы мир вернулся к идеалам свободы. Это Украина. У нас нет иного пути. Ирпень, Буча… все дошло уже до того, что мы должны поставить точку таким режимам, которым является РФ", – резюмировал он.

Контекст:

По словам президента Украины Владимира Зеленского, приоритеты Украины на переговорах с Россией следующие: завершение войны, гарантии безопасности, суверенитет, восстановление территориальной целостности. Требование "денацификации" и "демилитаризации" Украина обсуждать не собирается, заявил он 27 марта. Президент также уточнил, что ближайшей целью Украины в войне должно быть возвращение под контроль территорий по состоянию на 23 февраля, потому что "заставить Россию полностью освободить территорию невозможно", и уже после этого обсуждать вопросы Донбасса и Крыма. 

29 марта в турецком Стамбуле состоялся четвертый очный раунд переговоров (несколько раз делегации встречались в видеоформате).

По итогам встречи глава украинской делегации, председатель фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что Украина официально предложила подписать договор о международных гарантиях безопасности. 

По его словам, этот договор должен предусматривать юридически обязательные гарантии безопасности, а также обязательства предоставить военную помощь в случае агрессии против Украины со стороны ряда стран. Россия, заявил Арахамия, тоже должна предоставить Киеву гарантии безопасности, но "на других условиях".

Украина фактически будет согласна на безъядерный и внеблоковый статус, если будет подписан предложенный Киевом договор. Об этом сообщил член украинской делегации, бывший заместитель министра иностранных дел Александр Чалый.

О готовности предоставить гарантии безопасности после этого заявили СШАИталияГерманияТурция. Представитель Великобритании в ООН Барбара Вудворд сообщила, что Лондон готов "сыграть свою роль" в обеспечении гарантий безопасности для Украины. В то же время заместитель премьер-министра Соединенного Королевства Доминик Рааб уточнил: не как в НАТО.

Теги: Владимир Путин, Донбасс, переговоры, Владимир Зеленский, война России против Украины, Восток Украины, Офис президента Украины, Михаил Подоляк
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