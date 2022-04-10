Переговоры Зеленского и Путина пройдут после битвы на Донбассе – Подоляк

Россия должна избавиться от своих имперских иллюзий, и сколько Украине понадобится времени на это, не имеет значения, считают в Офисе президента Фото: depositphotos.com

"Украина уже готова к большим битвам. Украина должна в них победить, в том числе, на Донбассе. И после этого Украина получит более существенную переговорную позицию, с которой может диктовать определенные условия. После этого президенты будут встречаться. Это может занять две недели, три…", – сказал Подоляк.

По его словам, сейчас Украина платит очень высокую цену за то, чтобы получить мощные гарантии безопасности в будущем, однако не отступится от этого.

"Я хочу, чтобы все понимали в Украине: да, тяжело, мы ежедневно теряем людей, инфраструктуру. Мы платим очень высокую цену. Но Россия должна избавиться от своих имперских иллюзий. Украина – это единственное государство на сегодня в мире, которое это сделает. И сколько на это нужно времени, не имеет значения. Мы будем делать все, чтобы получить определенные, подчеркиваю, очень мощные гарантии безопасности, чтобы навсегда закрыть свои границы от имперских амбиций таких стран, как Россия", – сказал советник.

Он подчеркнул, что президент Украины пойдет на переговоры тогда, когда у страны "будут абсолютно четкие позиции для этого".

"Украина уже доказала, что сегодня есть одно государство, которое готово заплатить любую цену для того, чтобы мир вернулся к идеалам свободы. Это Украина. У нас нет иного пути. Ирпень, Буча… все дошло уже до того, что мы должны поставить точку таким режимам, которым является РФ", – резюмировал он.