Столтенберг: Путин хочет меньше НАТО у своих границ? Вместо этого он получит увеличение нашего присутствия

Столтенберг: Путин хотел расколоть НАТО? Вместо этого он увидит более консолидированный Альянс, единодушно выступающий против грубого нарушения государственных границ Фото: ЕРА

Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью российским СМИ (его брали для "Новой газеты", но, так как издание приостановило выход, материал вышел на сайте "Медузы" 7 апреля).

"Россия начала крупнейшее со времен Второй мировой войны вторжение в соседнюю суверенную страну. Войн подобного масштаба, подобной жестокости мы не видели в Европе со времен Второй мировой, и начал ее президент Путин. У Путина же есть полномочия ее окончить. Путин хочет меньше НАТО у своих границ? Вместо этого он получит увеличение нашего присутствия – только так мы можем гарантировать, что ни одна из стран – членов Альянса не столкнется с той чудовищной агрессией, с которой сталкивается Украина. Президент Путин хотел расколоть НАТО? Вместо этого он увидит более консолидированный Альянс, единодушно выступающий против грубого нарушения государственных границ", – сказал генсек НАТО.

Он сказал, что ситуация в Украине "весьма непредсказуема".

"Путин может положить конец этой войне буквально в любой момент, и только от него зависит, совершит ли он этот шаг. Но нам следует быть готовыми к долгосрочным последствиям, поскольку до тех пор, пока Россия продолжает использовать военную силу для достижения своих целей, нам не удастся вернуться в те времена, когда мы стремились к партнерству с ней", – добавил Столтенберг.

В этом же интервью он допустил возможность вступления РФ в НАТО "после Путина".