Яценюк: Рот Путина впервые признал, что им нужно договариваться с Украиной

Такое мнение премьер-министр Украины в 2014–2016 годах Арсений Яценюк высказал в комментарии Sky News, запись комментария опубликована в Facebook экс-премьера.

"Рот Путина Песков впервые признал, что русская армия несет очень большие потери. Впервые рот путина признал, что НАТО – не наступательный, а оборонительный союз. Рот Путина впервые признал, что они обсуждают, может ли Путин оказаться за решеткой в международном уголовном суде. Они признали, что им нужно достичь договоренностей с Украиной. Остальное – это была абсолютная ложь. И это было противно. Просто противно", – написал Яценюк комментарии к видео.

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