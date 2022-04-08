Яценюк: Рот Путина впервые признал, что им нужно договариваться с Украиной

Такое мнение премьер-министр Украины в 2014–2016 годах Арсений Яценюк высказал в комментарии Sky News, запись комментария опубликована в Facebook экс-премьера.
"Рот Путина Песков впервые признал, что русская армия несет очень большие потери. Впервые рот путина признал, что НАТО – не наступательный, а оборонительный союз. Рот Путина впервые признал, что они обсуждают, может ли Путин оказаться за решеткой в международном уголовном суде. Они признали, что им нужно достичь договоренностей с Украиной. Остальное – это была абсолютная ложь. И это было противно. Просто противно", – написал Яценюк комментарии к видео.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Песков говорил с ведущим Sky News более 30 минут, интервью вышло вчера вечером. Он отрицал военные преступления оккупантов, заявил, что надеется на завершение войны "в ближайшие дни, в обозримом будущем". По его мнению, завершение войны путем переговоров возможно, но это будет зависеть в том числе от того, насколько Украина готова пойти на условия РФ. Он также сказал, что Путин "не обеспокоен" из-за того, что может оказаться на скамье подсудимых, признал значительные потери РФ в войне против Украины и озвучил новую "причину" нападения России на Украину.