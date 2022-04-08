Путин не обеспокоен из-за того, что может оказаться на скамье подсудимых – Песков

В Кремле не видят возможности того, что Путин может оказаться фигурантом уголовного дела о военных преступлениях Фото: ЕРА

Песков отрицал военные преступления оккупантов и ведущий спросил, будет ли РФ сотрудничать с Международным уголовным судом.

"Россия не поддерживает и не признает Международный уголовный суд, и мы – не единственная страна в мире, которая так поступает", – ответил спикер главы Кремля.

Он заявил, что Москва заинтересована "в действительно независимом и объективном расследовании всех преступлений", но хочет "понять, каков может быть формат такого расследования", так как имеет "горький опыт" в международных расследованиях.

Он упомянул трагедию корейского Boeing, который был сбит в небе над Сахалином советской ПВО в 1983 году, и сказал: "Мы не были допущены к их расследованию. Поэтому мы не можем считать его объективным".

Журналист спросил, обеспокоен ли Владимир Путин тем, что может оказаться в уголовном суде за военные преступления и понимает ли он такую возможность.

"Нет, не обеспокоен. Мы не видим никакой возможности для этого", – ответил Песков.

Ветеран правосудия Бенджамин Ференц, который был прокурором на Нюрнбергском процессе над нацистами, считает реальным привлечь Путина к ответственности и посадить в тюрьму – возможно, по примеру бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича, которого приговорили к пожизненному заключению за геноцид во время конфликта в бывшей Югославии.

"Все, что нам нужно, – это решимость", – говорил он 4 марта.

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