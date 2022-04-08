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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Путин не обеспокоен из-за того, что может оказаться на скамье подсудимых – Песков

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В Кремле не видят возможности того, что Путин может оказаться фигурантом уголовного дела о военных преступлениях
В Кремле не видят возможности того, что Путин может оказаться фигурантом уголовного дела о военных преступлениях
Фото: ЕРА

Россия не поддерживает и не признает Международный уголовный суд. Об этом пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил в интервью Sky News 7 апреля в ходе разговора о военных преступлениях армии России против населения Украины.

Песков отрицал военные преступления оккупантов и ведущий спросил, будет ли РФ сотрудничать с Международным уголовным судом. 

"Россия не поддерживает и не признает Международный уголовный суд, и мы – не единственная страна в мире, которая так поступает", – ответил спикер главы Кремля. 

Он заявил, что Москва заинтересована "в действительно независимом и объективном расследовании всех преступлений", но хочет "понять, каков может быть формат такого расследования", так как имеет "горький опыт" в международных расследованиях.

Он упомянул трагедию корейского Boeing, который был сбит в небе над Сахалином советской ПВО в 1983 году, и сказал: "Мы не были допущены к их расследованию. Поэтому мы не можем считать его объективным". 

Журналист спросил, обеспокоен ли Владимир Путин тем, что может оказаться в уголовном суде за военные преступления и понимает ли он такую возможность. 

"Нет, не обеспокоен. Мы не видим никакой возможности для этого", – ответил Песков. 

Ветеран правосудия Бенджамин Ференц, который был прокурором на Нюрнбергском процессе над нацистами, считает реальным привлечь Путина к ответственности и посадить в тюрьму – возможно, по примеру бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича, которого приговорили к пожизненному заключению за геноцид во время конфликта в бывшей Югославии.

"Все, что нам нужно, – это решимость", – говорил он 4 марта. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Вторжение России в Украину и связанные с ним преступления рассматриваются в трех международных судах.  

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН (International Court of Justice), потребовав привлечь Россию к ответственности за "искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". 7–8 марта в суде прошли первые слушания по иску Украины против РФ по делу об обвинениях в геноциде. Россия отказалась от участия в них

Прокурор Международного уголовного судаКарим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину. Он отметил, что Украина не может сделать это, так как не является государством – участником Римского устава МУС, но 3 марта сообщил о начале расследования.

Кроме того, 28 февраля Украина обратилась в Европейский суд по правам человека, потребовав, среди прочего, в качестве предварительных мер "немедленно остановить военные нападения против гражданских объектов". 1 марта суд вынес решение, которым приказал РФ прекратить нападения и бомбардировки гражданских объектов в Украине. Позднее суд распространил эти меры на все запросы по этому поводу частных лиц – включая, как разъясняла Верховная Рада, все будущие жалобы против РФ. Также суд потребовал от РФ безопасного прохода и гуманитарной помощи для мирных граждан.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Владимир Путин, Дмитрий Песков, война России против Украины, Международный уголовный суд
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