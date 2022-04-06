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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Нацсовет записывает российские пропагандистские каналы для Гаагского трибунала – Герасимьюк

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Герасимьюк сообщила, что Нацсовет также отслеживает все российские эфиры, в которых принимают участие украинцы-коллаборанты
Герасимьюк сообщила, что Нацсовет также отслеживает все российские эфиры, в которых принимают участие украинцы-коллаборанты
Фото: Ольга Герасим'юк / Facebook

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания записывает программы российских пропагандистских каналов для представления их впоследствии Международному уголовному суду в Гааге. Об этом рассказала глава Нацсовета Ольга Герасимьюк в интервью, опубликованном 6 апреля в издании "Главком".

"Мы продолжаем постоянно мониторить эфиры. Большая часть нашего внимания сосредоточена сейчас на записи российских пропагандистских каналов, потому что мы готовим на этой базе вместе со всеми материалы для Гаагского трибунала", – рассказала Герасимьюк.

По ее словам, Нацсовет также отслеживает все российские эфиры, в которых принимают участие украинцы-коллаборанты, и изучает "влияние пропаганды на людей на примерах происходящего на территории страны-агрессора".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В Украине создано несколько ресурсов для сбора информации о преступлениях России.

Офис генерального прокурора вместе с украинскими и международными партнерами создал ресурс для документирования военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных российской армией в Украине.

Минкульт также создал отдельный сайт для документирования военных преступлений против человечности и объектов культурного наследия, совершенных оккупантами.

Теги: телевидение, Украина, война, пропаганда, Нацсовет, радио, Ольга Герасимьюк, преступление, война России против Украины, трибунал, Международный уголовный суд
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