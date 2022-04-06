Нацсовет записывает российские пропагандистские каналы для Гаагского трибунала – Герасимьюк

Герасимьюк сообщила, что Нацсовет также отслеживает все российские эфиры, в которых принимают участие украинцы-коллаборанты Фото: Ольга Герасим'юк / Facebook

"Мы продолжаем постоянно мониторить эфиры. Большая часть нашего внимания сосредоточена сейчас на записи российских пропагандистских каналов, потому что мы готовим на этой базе вместе со всеми материалы для Гаагского трибунала", – рассказала Герасимьюк.

По ее словам, Нацсовет также отслеживает все российские эфиры, в которых принимают участие украинцы-коллаборанты, и изучает "влияние пропаганды на людей на примерах происходящего на территории страны-агрессора".

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