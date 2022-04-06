Нацсовет записывает российские пропагандистские каналы для Гаагского трибунала – Герасимьюк

"Мы продолжаем постоянно мониторить эфиры. Большая часть нашего внимания сосредоточена сейчас на записи российских пропагандистских каналов, потому что мы готовим на этой базе вместе со всеми материалы для Гаагского трибунала", – рассказала Герасимьюк.
По ее словам, Нацсовет также отслеживает все российские эфиры, в которых принимают участие украинцы-коллаборанты, и изучает "влияние пропаганды на людей на примерах происходящего на территории страны-агрессора".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В Украине создано несколько ресурсов для сбора информации о преступлениях России.
Офис генерального прокурора вместе с украинскими и международными партнерами создал ресурс для документирования военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных российской армией в Украине.
Минкульт также создал отдельный сайт для документирования военных преступлений против человечности и объектов культурного наследия, совершенных оккупантами.