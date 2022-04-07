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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Песков заявил, что надеется на завершение войны "в ближайшие дни, в обозримом будущем"

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Песков считает, что завершение войны путем переговоров возможно, но говорит, что это будет зависеть в том числе от того, насколько Украина готова пойти на условия РФ
Песков считает, что завершение войны путем переговоров возможно, но говорит, что это будет зависеть в том числе от того, насколько Украина готова пойти на условия РФ
Фото: ЕРА

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в интервью Sky News 7 апреля заявил, что надеется на завершение войны в ближайшее время "путем переговоров".

Он говорил, что российские войска "никогда" не обстреливали гражданские объекты в Украине, утверждал, что зверства армии РФ в Буче Киевской области – "инсинуация", хотя ведущий показал ему спутниковые снимки, опровергающие его слова. Реагируя на слова ведущего о спутниковых снимках Бучи, он заявил, что компания Maxar сотрудничает в Пентагоном, и продолжил отрицать причастность РФ к гибели мирного населения. 

"Вы понимаете, насколько отвратительно это звучит?" – спросил его после этого ведущий Марк Остин. Журналист несколько минут вел спор с Песковым о военных преступлениях России. 

Остин также спросил, как Пескову "спится по ночам" после увиденных сцен жестокости. Тот в ответ сказал, что гибель мирного населения – трагедия, но российская армия "делает все возможное, чтобы завершить эту операцию". 

"Мы надеемся, что в ближайшие дни, в обозримом будущем эта операция достигнет своих целей или мы завершим ее путем переговоров между российской и украинской делегациями", – добавил он. 

Ведущий уточнил, возможно ли завершение войны в результате переговоров после случившегося. 

"Возможно. Это будет сильно зависеть от последовательности украинской позиции и от того, насколько они будут готовы пойти на наши условия", – ответил спикер Кремля. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Президент РФ Владимир Путин объявил войну Украине ночью 24 февраля, заявив, что это "спецоперация", цель которой – "демилитаризация и денацификация Украины".

С конца марта делегации Украины и России ведут переговоры о завершении войны, 29 марта в Стамбуле состоялся четвертый очный раунд таких переговоров (несколько раз делегации встречались в видеоформате).

Накануне переговоров в Стамбуле Арахамия сообщил в комментарии Financial Times, что РФ требует, чтобы Украина признала контроль России над оккупированным Крымским полуостровом. Он добавил, что Украина "никогда не признает никаких границ", кроме тех, которые есть в ее Декларации независимости.

По итогам встречи делегаций двух стран Арахамия заявил, что Украина официально предложила подписать договор о международных гарантиях безопасности.

По его словам, этот договор должен предусматривать юридически обязательные гарантии безопасности, а также обязательства со стороны США, Великобритании, Франции, Китая, Германии, Италии, Канады и Израиля предоставить военную помощь Киеву в случае агрессии против Украины. Россия, заявил Арахамия, тоже должна предоставить Украине гарантии безопасности, но "на других условиях".

Член украинской делегации, дипломат Александр Чалый сказал, что в таком случае Украина будет готова отказаться от вступления в НАТО и сохранять "постоянный нейтралитет".

Арахамия также сообщил, что российская делегация на переговорах просит Украину отозвать судебные иски, связанные с войной. При этом вопрос ОРДЛО пока выносится "за скобки" переговоров, отметил нардеп.

Украинская делегация на переговорах в Стамбуле 29 марта предложила в течение 15 лет проводить двусторонние переговоры о статусе Крыма и Севастополя и обязать обе страны на время переговоров не использовать военные силы для решения вопроса оккупированного РФ украинского полуострова, сообщил Подоляк. В Кремле заявили, что российская сторона не будет обсуждать вопрос Крымского полуострова на переговорах с Украиной.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, Дмитрий Песков, переговоры, война России против Украины
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