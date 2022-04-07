Песков заявил, что надеется на завершение войны "в ближайшие дни, в обозримом будущем"

Песков считает, что завершение войны путем переговоров возможно, но говорит, что это будет зависеть в том числе от того, насколько Украина готова пойти на условия РФ Фото: ЕРА

Он говорил, что российские войска "никогда" не обстреливали гражданские объекты в Украине, утверждал, что зверства армии РФ в Буче Киевской области – "инсинуация", хотя ведущий показал ему спутниковые снимки, опровергающие его слова. Реагируя на слова ведущего о спутниковых снимках Бучи, он заявил, что компания Maxar сотрудничает в Пентагоном, и продолжил отрицать причастность РФ к гибели мирного населения.

"Вы понимаете, насколько отвратительно это звучит?" – спросил его после этого ведущий Марк Остин. Журналист несколько минут вел спор с Песковым о военных преступлениях России.

Остин также спросил, как Пескову "спится по ночам" после увиденных сцен жестокости. Тот в ответ сказал, что гибель мирного населения – трагедия, но российская армия "делает все возможное, чтобы завершить эту операцию".

"Мы надеемся, что в ближайшие дни, в обозримом будущем эта операция достигнет своих целей или мы завершим ее путем переговоров между российской и украинской делегациями", – добавил он.

Ведущий уточнил, возможно ли завершение войны в результате переговоров после случившегося.

"Возможно. Это будет сильно зависеть от последовательности украинской позиции и от того, насколько они будут готовы пойти на наши условия", – ответил спикер Кремля.

Война России против Украины. Главное (обновляется)