Лавров обвинил Украину в отходе от стамбульских предложений. Украинская делегация ответила

Лавров заявил о новом проекте соглашения, представленном Украиной. Арахамия говорит, что с ним не взаимодействует переговорная группа Фото: ЕРА

"Вчера украинская сторона представила в переговорную группу свой проект соглашения, в котором налицо отход от важнейших положений, зафиксированных на встрече в Стамбуле 29 марта", – сказал он.

Лавров сказал, что под документом, который презентовали в Стамбуле, стоит подпись главы украинской делегации, председателя парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии.

"В Стамбуле украинцы четко зафиксировали, что будущие гарантии безопасности Украины не будут распространяться на Крым и Севастополь. Во вчерашнем же проекте эта четкая констатация отсутствует. Вместо нее предлагаются размытые формулировки о некоем "эффективном контроле", причем по состоянию на 23 февраля", – продолжил глава МИД России.

Его претензии также касаются военных учений на территории Украины. По утверждению Лаврова, в первоначальном варианте документа было "сказано, что в контексте нейтрального, внеблокового, неядерного статуса Украины любые военные учения с участием иностранных контингентов проводятся только с согласия всех государств-гарантов, включая Россию". В якобы новом проекте это "недвусмысленное положение тоже заменено", утверждает глава МИД страны-агрессора.

"Кроме того, фигурирует идея о том, чтобы вопросы Крыма и Донбасса были вынесены на встречу президентов России и Украины, – продолжил Лавров. – Наверняка на следующем этапе украинская сторона попросит вывести войска, нагромождая все новые и новые предварительные условия. Этот замысел понятен, но он неприемлем".

Советник главы Офиса президента Украины, член украинской делегации на переговорах Михаил Подоляк в комментарии "Украинской правде" сказал, что заявление Лаврова провокационное. Арахамия заявил, что переговорная группа не взаимодействует с Лавровым.

"У нас не приходила такая реакция", – подчеркнул он.

Украинская сторона подходит к вопросам войны и мира системно и ответственно – "без всяких спекуляций, которые свойственны именно россиянам, которые за счет провокационных публичных заявлений пытаются давить на позиции другой стороны", заявил советник главы ОП.

"Ключевое – есть предложенная Украиной формула гарантий безопасности. Четкая, продуманная, с большим количеством предохранителей. Принципиальных изменений быть не может. Сейчас идет работа юридических подгрупп относительно точности и соответствия формулировок. Не более того. Поэтому давайте ориентироваться на официальную позицию Украины, а не на очередные провокационные заявления российских топов, продвигая наш проект соглашения, в котором четко и в полном объеме изложены все наши изначальные ключевые позиции и требования", – добавил Подоляк.

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