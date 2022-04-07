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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Лавров обвинил Украину в отходе от стамбульских предложений. Украинская делегация ответила

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Лавров заявил о новом проекте соглашения, представленном Украиной. Арахамия говорит, что с ним не взаимодействует переговорная группа
Лавров заявил о новом проекте соглашения, представленном Украиной. Арахамия говорит, что с ним не взаимодействует переговорная группа
Фото: ЕРА

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 7 апреля обвинил Украину в отходе от положений в договоре, который был предложен Киевом на переговорах с РФ в Стамбуле 29 марта. Его видеокомментарий обнародовало "РИА Новости".

"Вчера украинская сторона представила в переговорную группу свой проект соглашения, в котором налицо отход от важнейших положений, зафиксированных на встрече в Стамбуле 29 марта", – сказал он.

Лавров сказал, что под документом, который презентовали в Стамбуле, стоит подпись главы украинской делегации, председателя парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии.

"В Стамбуле украинцы четко зафиксировали, что будущие гарантии безопасности Украины не будут распространяться на Крым и Севастополь. Во вчерашнем же проекте эта четкая констатация отсутствует. Вместо нее предлагаются размытые формулировки о некоем "эффективном контроле", причем по состоянию на 23 февраля", – продолжил глава МИД России.

Его претензии также касаются военных учений на территории Украины. По утверждению Лаврова, в первоначальном варианте документа было "сказано, что в контексте нейтрального, внеблокового, неядерного статуса Украины любые военные учения с участием иностранных контингентов проводятся только с согласия всех государств-гарантов, включая Россию". В якобы новом проекте это "недвусмысленное положение тоже заменено", утверждает глава МИД страны-агрессора.

"Кроме того, фигурирует идея о том, чтобы вопросы Крыма и Донбасса были вынесены на встречу президентов России и Украины, – продолжил Лавров. – Наверняка на следующем этапе украинская сторона попросит вывести войска, нагромождая все новые и новые предварительные условия. Этот замысел понятен, но он неприемлем".

Советник главы Офиса президента Украины, член украинской делегации на переговорах Михаил Подоляк в комментарии "Украинской правде" сказал, что заявление Лаврова провокационное. Арахамия заявил, что переговорная группа не взаимодействует с Лавровым.

"У нас не приходила такая реакция", – подчеркнул он.

Украинская сторона подходит к вопросам войны и мира системно и ответственно – "без всяких спекуляций, которые свойственны именно россиянам, которые за счет провокационных публичных заявлений пытаются давить на позиции другой стороны", заявил советник главы ОП.

"Ключевое – есть предложенная Украиной формула гарантий безопасности. Четкая, продуманная, с большим количеством предохранителей. Принципиальных изменений быть не может. Сейчас идет работа юридических подгрупп относительно точности и соответствия формулировок. Не более того. Поэтому давайте ориентироваться на официальную позицию Украины, а не на очередные провокационные заявления российских топов, продвигая наш проект соглашения, в котором четко и в полном объеме изложены все наши изначальные ключевые позиции и требования", – добавил Подоляк.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Президент РФ Владимир Путин объявил войну Украине ночью 24 февраля, заявив, что это "спецоперация", цель которой – "демилитаризация и денацификация Украины".

С конца марта делегации Украины и России ведут переговоры о завершении войны, 29 марта в Стамбуле состоялся четвертый очный раунд таких переговоров (несколько раз делегации встречались в видеоформате).

Накануне переговоров в Стамбуле Арахамия сообщил в комментарии Financial Times, что РФ требует, чтобы Украина признала контроль России над оккупированным Крымским полуостровом. Он добавил, что Украина "никогда не признает никаких границ", кроме тех, которые есть в ее Декларации независимости.

По итогам встречи делегаций двух стран Арахамия заявил, что Украина официально предложила подписать договор о международных гарантиях безопасности.

По его словам, этот договор должен предусматривать юридически обязательные гарантии безопасности, а также обязательства со стороны США, Великобритании, Франции, Китая, Германии, Италии, Канады и Израиля предоставить военную помощь Киеву в случае агрессии против Украины. Россия, заявил Арахамия, тоже должна предоставить Украине гарантии безопасности, но "на других условиях".

Член украинской делегации, дипломат Александр Чалый сказал, что в таком случае Украина будет готова отказаться от вступления в НАТО и сохранять "постоянный нейтралитет".

Арахамия также сообщил, что российская делегация на переговорах просит Украину отозвать судебные иски, связанные с войной. При этом вопрос ОРДЛО пока выносится "за скобки" переговоров, отметил нардеп.

Украинская делегация на переговорах в Стамбуле 29 марта предложила в течение 15 лет проводить двусторонние переговоры о статусе Крыма и Севастополя и обязать обе страны на время переговоров не использовать военные силы для решения вопроса оккупированного РФ украинского полуострова, сообщил Подоляк. В Кремле заявили, что российская сторона не будет обсуждать вопрос Крымского полуострова на переговорах с Украиной.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Крым, Сергей Лавров, МИД России, переговоры, военные учения, война России против Украины, безопасность, Давид Арахамия, Михаил Подоляк
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