Кремль признал значительные потери РФ в войне против Украины

Ведущий спросил: "Вы потеряли тысячи военных, шесть генералов, сотни танков – это унижение?"
Песков ответил, что это "неправильное понимание событий".
Ведущий снова уточнил: "Вы потеряли тысячи военнослужащих? Сколько войск вы потеряли?"
"Да. У нас значительные потери войск. И это огромная трагедия для нас", – ответил он. Конкретную цифру Песков не назвал.
"We have significant losses of troops".— Sky News (@SkyNews) April 7, 2022
Vladimir Putin's press secretary Dmitry Peskov says it's a "huge tragedy to us" to have lost Russian troops during the war in Ukraine.https://t.co/X3flQUBL0r
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Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала войну против Украины 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин называет ее "спецоперацией".
Согласно данным Генштаба ВСУ, к 7 апреля потери личного состава российской армии достигли 18,9 тыс. военных, потери техники исчисляются сотнями единиц.
РФ озвучивала свои потери дважды за это время, официально признав гибель 1351 российского военнослужащего. Еще 3825, по утверждениям Генштаба ВС РФ на 25 марта, получили ранения.