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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кремль признал значительные потери РФ в войне против Украины

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Песков назвал "трагедией" потери российских войск
Песков назвал "трагедией" потери российских войск
Фото: ЕРА

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков в интервью Sky News 7 апреля признал, что армия РФ понесла значительные потери в личном составе за время полномасштабного вторжения в Украину.

Ведущий спросил: "Вы потеряли тысячи военных, шесть генералов, сотни танков – это унижение?"

Песков ответил, что это "неправильное понимание событий".

Ведущий снова уточнил: "Вы потеряли тысячи военнослужащих? Сколько войск вы потеряли?" 

"Да. У нас значительные потери войск. И это огромная трагедия для нас", – ответил он. Конкретную цифру Песков не назвал. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала войну против Украины 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин называет ее "спецоперацией".

Согласно данным Генштаба ВСУ, к 7 апреля потери личного состава российской армии достигли 18,9 тыс. военных, потери техники исчисляются сотнями единиц. 

РФ озвучивала свои потери дважды за это время, официально признав гибель 1351 российского военнослужащего. Еще 3825, по утверждениям Генштаба ВС РФ на 25 марта, получили ранения.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Дмитрий Песков, война России против Украины, потери России, погибшие российские военные, российские оккупанты
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