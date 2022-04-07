Кремль признал значительные потери РФ в войне против Украины

Ведущий спросил: "Вы потеряли тысячи военных, шесть генералов, сотни танков – это унижение?"

Песков ответил, что это "неправильное понимание событий".

Ведущий снова уточнил: "Вы потеряли тысячи военнослужащих? Сколько войск вы потеряли?"

"Да. У нас значительные потери войск. И это огромная трагедия для нас", – ответил он. Конкретную цифру Песков не назвал.

"We have significant losses of troops".



Vladimir Putin's press secretary Dmitry Peskov says it's a "huge tragedy to us" to have lost Russian troops during the war in Ukraine.https://t.co/X3flQUBL0r



* Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/PGHoFvdewb — Sky News (@SkyNews) April 7, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)