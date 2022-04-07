ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

СМИ: Каждый пятый подтвержденный погибший в Украине военный РФ – офицер, 15% убитых – десантники

Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ, составили около 18,9 тыс. среди личного состава
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ, составили около 18,9 тыс. среди личного состава
Фото: EPA

В России ежедневно хоронят погибших в Украине военнослужащих. По подсчетам "BBC News Україна", 20% погибших, о которых сообщают российские регионы, – это офицеры.

Как установили журналисты, 217 из 1083 установленных погибших – это офицеры от младшего лейтенанта до генерала. Это 20% всех военнослужащих в списке подтвержденных потерь российской армии, что "BBC News Україна" фиксирует с начала войны.

Такая тенденция наблюдалась и во время первого исследования "BBC News Україна" о потерях российской армии – тогда из 557 установленных погибших 109 были офицерами, то есть 19,6%.

Такое высокое количество офицеров в списках установленных потерь еще не означает, что каждый пятый погибший на поле боя россиянин был офицером. По традиции тела погибших командиров в российской армии пытаются отправить домой первыми, и об их смерти чаще заявляют публично, отмечает Самуэль Кренни-Эванс из Королевского объединенного института оборонных исследований.

"В прошлых конфликтах российские военные уделяли больше внимания эвакуации тел погибших офицеров. А низшим по званию военным уделяли меньше внимания после смерти. Но при этом офицеры действительно составляют скелет российских вооруженных сил", – говорит эксперт.

Сейчас в списках потерь – 10 полковников (включая одного капитана первого ранга), 20 подполковников, 31 майор и 155 младших офицеров (рангом от младшего лейтенанта до капитана).

Украина утверждает, что погибли уже семь российских генералов, но Россия подтвердила только смерть генерал-майора Андрея Суховецкого.

Журналисты отмечают, что при изучении списка подтвержденных в России потерь можно заметить еще одну тенденцию: около 15% всех установленных погибших служили в воздушно-десантных войсках.

Опрошенные "BBC News Україна" эксперты утверждают, что российских десантников широко привлекают к выполнению тех задач, на которые вообще можно было бы послать обычную пехоту. Но российские военачальники предпочитают привлекать ВДВ, поскольку эти подразделения обычно гораздо лучше подготовлены как физически, так и морально.

Старший сотрудник Исследовательского института внешней политики в США Роб Ли не удивлен большим количеством погибших десантников, так как, по его словам, именно они участвовали в операциях на самых сложных участках фронта – в штурме Гостомеля, боях под Киевом и на юге Украины.

Поступают данные о погибших и из других элитных подразделениях России. В списке потерь, которые удалось подтвердить журналистам, –15 спецназовцев ГРУ (включая пять офицеров) и 10 спецназовцев Росгвардии.

Также cреди погибших – по меньшей мере три обладателя "краповых беретов" (Руслан Галямов и Олег Кириллов из Татарстана, Вячеслав Актяшев из Пермского края) – это элита сил специальных операций России. Экзамен на право носить краповый берет считается одним из самых сложных военных тестов в мире.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 7 апреля, составили около 18,9 тыс. среди личного состава.

Россия официально признала гибель 1351 российского военнослужащего, еще 3825, по утверждениям Генштаба ВС РФ на 25 марта, получили ранения.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: СМИ, война, военные, война России против Украины, потери России, погибшие российские военные
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Отличный парень". 68-летний Макаревич крупным планом показал лицо новорожденного сына
"Отличный парень". 68-летний Макаревич крупным планом показал лицо новорожденного сына
  "Рецепт пригодится, если нужно испечь много на благотворительность". Кулинарный блогер рассказала, как приготовить бюджетную паску на смальце
  "Рецепт пригодится, если нужно испечь много на благотворительность". Кулинарный блогер рассказала, как приготовить бюджетную паску на смальце
"Нас провели местами боевых действий. Увиденное производит удручающее впечатление". Положинский с коллегами дал концерт для военных
"Нас провели местами боевых действий. Увиденное производит удручающее впечатление". Положинский с коллегами дал концерт для военных
  Салем о Зеленском: Я рад, что хоть и при таких ужасных обстоятельствах, но он смог доказать, что находится на своем, правильном месте
  Салем о Зеленском: Я рад, что хоть и при таких ужасных обстоятельствах, но он смог доказать, что находится на своем, правильном месте
"Это всегда было счастьем. Сейчас это роскошь". Мозговая рассказала о семейных радостях во время войны
"Это всегда было счастьем. Сейчас это роскошь". Мозговая рассказала о семейных радостях во время войны
  "Кажи без страху: "Російський корабель... " Скрипка презентовал клип на песню-кричалку "Героям слава!". Видео
  "Кажи без страху: "Російський корабель... " Скрипка презентовал клип на песню-кричалку "Героям слава!". Видео
Режиссер "Армагеддона" Бэй отказался обсуждать скандал с участием Смита, напомнив, что в это время в Украине убивают детей
Режиссер "Армагеддона" Бэй отказался обсуждать скандал с участием Смита, напомнив, что в это время в Украине убивают детей
"Моя очередь истекать кровью для моей матери". 63-летняя Мадонна показала, как ей делают новую татуировку
"Моя очередь истекать кровью для моей матери". 63-летняя Мадонна показала, как ей делают новую татуировку
  Джамала высказалась о замалчивающих российскую агрессию выходцах из Украины Крутом, Королевой и Пирожкова
  Джамала высказалась о замалчивающих российскую агрессию выходцах из Украины Крутом, Королевой и Пирожкова
Украинский Playboy в новом номере рассказал о нападении РФ на Украину. Деньги от продажи журнала будут направлены на благотворительность
Украинский Playboy в новом номере рассказал о нападении РФ на Украину. Деньги от продажи журнала будут направлены на благотворительность
Победительница "МастерШеф 2" Глинская объявила сбор средств для "Охматдета" – за каждый донат Глинская дарит авторскую книгу рецептов
Победительница "МастерШеф 2" Глинская объявила сбор средств для "Охматдета" – за каждый донат Глинская дарит авторскую книгу рецептов
"Дорогая Ира, покойтесь с миром, я буду помнить вас всю жизнь". Полякова рассказала о поклоннице, убитой российскими оккупантами
"Дорогая Ира, покойтесь с миром, я буду помнить вас всю жизнь". Полякова рассказала о поклоннице, убитой российскими оккупантами
Звезда студии "Квартал 95" Пикалов вступил в Нацгвардию
Звезда студии "Квартал 95" Пикалов вступил в Нацгвардию
"Родился в Тель-Авиве. Аппетит хороший, голос громкий". 68-летний Макаревич в четвертый раз стал отцом. Фото
"Родился в Тель-Авиве. Аппетит хороший, голос громкий". 68-летний Макаревич в четвертый раз стал отцом. Фото
"Она бы еще жила. Путин забрал у меня самое родное". Бедняков сообщил о смерти матери, которая была в оккупированном Мариуполе
"Она бы еще жила. Путин забрал у меня самое родное". Бедняков сообщил о смерти матери, которая была в оккупированном Мариуполе
"Абсолютные изверги, утопленные в крови мрази". Бадоев заявил о мести российским оккупантам после снимков из Бучи
"Абсолютные изверги, утопленные в крови мрази". Бадоев заявил о мести российским оккупантам после снимков из Бучи
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Гордон – украинке Наташе Королевой: Тут детей насилуют, а ты про концерты в Урюпинске пишешь. У…бище! (54759)
2
"Скажите: есть ли у вас совесть?" Жена Остапчука показала непригодные вещи, которые присылают для переселенцев (42395)
3
"Скрывать это невозможно". Dantes рассказал, когда они с Дорофеевой приняли решение расстаться (28336)
4
"Эксклюзивный контент". 55-летняя Хайек показала фото топлес, чтобы сообщить о смерти друга (27194)
5
"Работайте и не ведите себя так, будто нам весь мир должен". Салем обратился к украинским мужчинам, которые во время войны уехали за границу (21246)
6
"Это был самый короткий ответ". Гвоздева высказалась о замалчивающей войну Денисовой, которую после работы в РФ пригласили на украинское шоу (18382)
7
"Если бы вы увидели меня без кепки и маски, не узнали бы". Данилко рассказал, почему постоянно носит защитную маску на подбородке (17451)
8
В сети показали фото находящейся в Барселоне Дорофеевой в объятиях нового возлюбленного – украинского бизнесмена (17073)
 
 
 
 