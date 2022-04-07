СМИ: Каждый пятый подтвержденный погибший в Украине военный РФ – офицер, 15% убитых – десантники

Как установили журналисты, 217 из 1083 установленных погибших – это офицеры от младшего лейтенанта до генерала. Это 20% всех военнослужащих в списке подтвержденных потерь российской армии, что "BBC News Україна" фиксирует с начала войны.

Такая тенденция наблюдалась и во время первого исследования "BBC News Україна" о потерях российской армии – тогда из 557 установленных погибших 109 были офицерами, то есть 19,6%.

Такое высокое количество офицеров в списках установленных потерь еще не означает, что каждый пятый погибший на поле боя россиянин был офицером. По традиции тела погибших командиров в российской армии пытаются отправить домой первыми, и об их смерти чаще заявляют публично, отмечает Самуэль Кренни-Эванс из Королевского объединенного института оборонных исследований.

"В прошлых конфликтах российские военные уделяли больше внимания эвакуации тел погибших офицеров. А низшим по званию военным уделяли меньше внимания после смерти. Но при этом офицеры действительно составляют скелет российских вооруженных сил", – говорит эксперт.

Сейчас в списках потерь – 10 полковников (включая одного капитана первого ранга), 20 подполковников, 31 майор и 155 младших офицеров (рангом от младшего лейтенанта до капитана).

Украина утверждает, что погибли уже семь российских генералов, но Россия подтвердила только смерть генерал-майора Андрея Суховецкого.

Журналисты отмечают, что при изучении списка подтвержденных в России потерь можно заметить еще одну тенденцию: около 15% всех установленных погибших служили в воздушно-десантных войсках.

Опрошенные "BBC News Україна" эксперты утверждают, что российских десантников широко привлекают к выполнению тех задач, на которые вообще можно было бы послать обычную пехоту. Но российские военачальники предпочитают привлекать ВДВ, поскольку эти подразделения обычно гораздо лучше подготовлены как физически, так и морально.

Старший сотрудник Исследовательского института внешней политики в США Роб Ли не удивлен большим количеством погибших десантников, так как, по его словам, именно они участвовали в операциях на самых сложных участках фронта – в штурме Гостомеля, боях под Киевом и на юге Украины.

Поступают данные о погибших и из других элитных подразделениях России. В списке потерь, которые удалось подтвердить журналистам, –15 спецназовцев ГРУ (включая пять офицеров) и 10 спецназовцев Росгвардии.

Также cреди погибших – по меньшей мере три обладателя "краповых беретов" (Руслан Галямов и Олег Кириллов из Татарстана, Вячеслав Актяшев из Пермского края) – это элита сил специальных операций России. Экзамен на право носить краповый берет считается одним из самых сложных военных тестов в мире.

Война России против Украины. Главное (обновляется)