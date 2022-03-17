ВСУ ликвидировали сына российского вице-губернатора, приехавшего воевать в Украину

Как отмечает РБК, Дудоров был заместителем командира разведроты по военно-политической работе 137-го полка 106-й Тульской гвардейской парашютно-десантной дивизии. Его смерть подтвердили в Следственном комитете РФ.

По данным СК, 6 марта колонна, в которой была рота Дудорова, попала под артиллерийский обстрел, он получил смертельное ранение.

Отец погибшего Дудорова курирует работу департамента внутреннего контроля и надзора Ненецкого автономного округа, а также управления гражданской защиты и обеспечения пожарной безопасности. На должность замгубернатора чиновник 1972 года рождения был назначен в 2021 году.

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