Ликвидирован один из главарей группировки "ДНР" Жога

Жога командовал батальоном боевиков "Спарта" и участвовал в войне РФ против Украины.

BBC напоминает, что он был личным водителем Арсена Павлова (Моторолы), ликвидированного в 2016 году в Донецке.

Батальон "Спарта" известен жестоким обращением с пленными (Моторола, в частности, признавал, что убивал пленников).