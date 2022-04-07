Песков заявил, что РФ начала полномасштабную войну против Украины, чтобы "предотвратить" третью мировую войну

Песков утверждает, что Украина в случае вступления в НАТО могла попытаться военным способом вернуть оккупированный РФ Крым, а НАТО тогда должен был бы применить ст. 5 своего устава о коллективной обороне.

"Могла бы быть третья мировая война. То, что сейчас делается, направлено на то, чтобы сократить вероятность угрозы подобной войны", – рассуждает спикер главы Кремля. Ведущий возразил, что такого бы никогда не произошло.

Война России против Украины. Главное (обновляется)