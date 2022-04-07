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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Песков заявил, что РФ начала полномасштабную войну против Украины, чтобы "предотвратить" третью мировую войну

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Песков озвучил новую "причину" нападения России на Украину
Песков озвучил новую "причину" нападения России на Украину
Фото: ЕРА

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в интервью Sky News 7 апреля заявил, что Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, чтобы "предотвратить" третью мировую войну.

Песков утверждает, что Украина в случае вступления в НАТО могла попытаться военным способом вернуть оккупированный РФ Крым, а НАТО тогда должен был бы применить ст. 5 своего устава о коллективной обороне. 

"Могла бы быть третья мировая война. То, что сейчас делается, направлено на то, чтобы сократить вероятность угрозы подобной войны", – рассуждает спикер главы Кремля. Ведущий возразил, что такого бы никогда не произошло.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В 2014 году Россия оккупировала украинский полуостров Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признавала своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Ночью 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил войну Украине, заявив, что это "спецоперация", цель которой – "демилитаризация и денацификация Украины".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Крым, НАТО, Дмитрий Песков, третья мировая война, война России против Украины
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