Песков заявил, что РФ начала полномасштабную войну против Украины, чтобы "предотвратить" третью мировую войну

Песков утверждает, что Украина в случае вступления в НАТО могла попытаться военным способом вернуть оккупированный РФ Крым, а НАТО тогда должен был бы применить ст. 5 своего устава о коллективной обороне.
"Могла бы быть третья мировая война. То, что сейчас делается, направлено на то, чтобы сократить вероятность угрозы подобной войны", – рассуждает спикер главы Кремля. Ведущий возразил, что такого бы никогда не произошло.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В 2014 году Россия оккупировала украинский полуостров Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признавала своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
Ночью 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил войну Украине, заявив, что это "спецоперация", цель которой – "демилитаризация и денацификация Украины".