"Нет" означает нажатие на курок и кровь потерянных жизней". Кислица обратился к членам Генассамблеи ООН, голосовавшим против отстранения РФ от участия в СПЧ

"У вас была возможность доказать, что вы – не безразличный наблюдатель. Все, что вам нужно было сделать, – это нажать кнопку "да". "Нет" означает нажатие на курок и красную точку на экране, как кровь потерянных жизней. Это останется с вами, пока память вас не предаст", – написал Кислица и опубликовал данные голосования по странам.

У вас була можливість довести що ви не байдужий спостерігач. Все, що вам потрібно зробити, це натиснути кнопку ТАК. НІ означає натискання на курок і - червону крапку на екрані як кров загублених життів.

Це залишиться з вами доки пам’ять вас не зрадить https://t.co/CMQfdUYnqN pic.twitter.com/tOY0qr1WIZ — Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) April 7, 2022

В этом твите Кислица привел фрагмент своей речи перед голосованием по резолюции, которой Генассамблея ООН приостановила членство России в Совете по правам человека.

"Теперь мир находится на решительном этапе истории. Мы стали свидетелем того, что наш лайнер идет очень опасным путем среди айсбергов. Вместо "Совета по правам человека" этот лайнер можно было бы назвать "Титаник". Мы должны принять решение сегодня и не допустить, чтобы он утонул", – заявил посол.

Он предупредил, что действия России в Украине будут приравнены к военным преступлениям и преступлениям против человечности. Посол напомнил, что геноцид в Руанде был вызван в том числе равнодушием международного сообщества, когда ООН не отреагировала на предупреждения в Совете Безопасности и Генеральной Ассамблее ООН за год до трагедии.

При этом он отметил, что голосование за отстранение страны от Совета по правам человека является "редким и экстраординарным действием, но и действия России выходят за рамки допустимого".

El genocidio en #Ruanda fue causado principalmente por la indiferencia de la comunidad internacional, cuando la #ONU no respondió a las advertencias en el Consejo de Seguridad y la Asamblea General de la ONU un año antes de la tragedia. pic.twitter.com/ncLv0I9t0z — Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) April 7, 2022

Против резолюции, кроме России, отдали свои голоса 23 страны: Алжир, Беларусь, Боливия, Бурунди, Вьетнам, Габон, Китай, Конго, Куба, Лаос, Северная Корея, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Мали, Никарагуа, Сирия, Таджикистан, Узбекистан, Зимбабве, Центральноафриканская Республика, Эритрея, Эфиопия.

При этом в ходе обсуждения представитель Северной Кореи заявил, что сообщения об убийстве гражданских лиц в городе Буча якобы не были подтверждены доказательствами и необходимо независимое расследование. По его мнению, "некоторые государства действуют безответственно для достижения своих политических целей".

Представитель Ирана заявил, что его страна "против эксплуатации механизма ООН для достижения политических целей". В Сирии назвали резолюцию "шагом по очернению РФ, не имеющим ничего общего с правами человека в Украине".

Китай призвал все стороны "избежать необоснованных обвинений", "не подливать масло в огонь новой конфронтации" и "воздержаться от бездумного введения санкций".

Беларусь же выступила "категорически против демонизации России и попытки ее изоляции в международных организациях".