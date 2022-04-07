ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

"Нет" означает нажатие на курок и кровь потерянных жизней". Кислица обратился к членам Генассамблеи ООН, голосовавшим против отстранения РФ от участия в СПЧ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Перед голосованием по резолюции Кислица сравнил СПЧ ООН с "Титаником"
Перед голосованием по резолюции Кислица сравнил СПЧ ООН с "Титаником"
Фото: EPA

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица обратился к членам Генассамблеи ООН, голосовавшим против приостановления членства России в Союзе по правам человека ООН. Обращение он опубликовал в Twitter.

"У вас была возможность доказать, что вы – не безразличный наблюдатель. Все, что вам нужно было сделать, – это нажать кнопку "да". "Нет" означает нажатие на курок и красную точку на экране, как кровь потерянных жизней. Это останется с вами, пока память вас не предаст", – написал Кислица и опубликовал данные голосования по странам. 

В этом твите Кислица привел фрагмент своей речи перед голосованием по резолюции, которой Генассамблея ООН приостановила членство России в Совете по правам человека.

"Теперь мир находится на решительном этапе истории. Мы стали свидетелем того, что наш лайнер идет очень опасным путем среди айсбергов. Вместо "Совета по правам человека" этот лайнер можно было бы назвать "Титаник". Мы должны принять решение сегодня и не допустить, чтобы он утонул", – заявил посол.

Он предупредил, что действия России в Украине будут приравнены к военным преступлениям и преступлениям против человечности. Посол напомнил, что геноцид в Руанде был вызван в том числе равнодушием международного сообщества, когда ООН не отреагировала на предупреждения в Совете Безопасности и Генеральной Ассамблее ООН за год до трагедии.

При этом он отметил, что голосование за отстранение страны от Совета по правам человека является "редким и экстраординарным действием, но и действия России выходят за рамки допустимого".

Против резолюции, кроме России, отдали свои голоса 23 страны: Алжир, Беларусь, Боливия, Бурунди, Вьетнам, Габон, Китай, Конго, Куба, Лаос, Северная Корея, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Мали, Никарагуа, Сирия, Таджикистан, Узбекистан, Зимбабве, Центральноафриканская Республика, Эритрея, Эфиопия.

При этом в ходе обсуждения представитель Северной Кореи заявил, что сообщения об убийстве гражданских лиц в городе Буча якобы не были подтверждены доказательствами и необходимо независимое расследование. По его мнению, "некоторые государства действуют безответственно для достижения своих политических целей".

Представитель Ирана заявил, что его страна "против эксплуатации механизма ООН для достижения политических целей". В Сирии назвали резолюцию "шагом по очернению РФ, не имеющим ничего общего с правами человека в Украине".

Китай призвал все стороны "избежать необоснованных обвинений", "не подливать масло в огонь новой конфронтации" и "воздержаться от бездумного введения санкций".

Беларусь же выступила "категорически против демонизации России и попытки ее изоляции в международных организациях".

Контекст:

Украина и другие страны подняли вопрос о приостановке членства России в Совете по правам человека ООН после того как в начале апреля Киевская область была освобождена от российских оккупантов. В населенных пунктах региона найдены сотни убитых мирных жителей. Среди погибших – люди со следами пыток, со связанными руками. Некоторые тела пытались сжечь.

Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила 3 апреля, что с территории Киевской области вывезли 410 тел убитых мирных жителей.

В освобожденных населенных пунктах полиция и ГСЧС сейчас проводят проверки и разминирования территории. Они продолжают находить погибших – на улицах, в подвалах, в братских могилах. Сотни людей пропали без вести.

Теги: Россия, Иран, Китай, Беларусь, ООН, Сирия, Северная Корея, права человека, СПЧ, КНР, Сергей Кислица, война России против Украины, Генеральная Ассамблея ООН, Эритрея
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Решетник назвал имя известной украинки, которую хотел бы видеть героиней "Холостячки"
Решетник назвал имя известной украинки, которую хотел бы видеть героиней "Холостячки"
  "Мы об этом говорили". Ким рассказал, как они с женой реагируют на его популярность среди украинских девушек
  "Мы об этом говорили". Ким рассказал, как они с женой реагируют на его популярность среди украинских девушек G
Дмитрий ГОРДОН
"Сам мне говорит: "Мама, давай помолимся за Украину". Саливанчук показала, как молится ее сын
"Сам мне говорит: "Мама, давай помолимся за Украину". Саливанчук показала, как молится ее сын
Создатель списка замалчивающих войну артистов рассказал, как вынудил Лободу публично осудить нападение РФ на Украину
Создатель списка замалчивающих войну артистов рассказал, как вынудил Лободу публично осудить нападение РФ на Украину
  Пенн о Зеленском: Когда я пообщался с ним, понял, что Украина непременно победит
  Пенн о Зеленском: Когда я пообщался с ним, понял, что Украина непременно победит
"Верим в нашу скорую победу". 61-летний обладатель "Золотого мяча" Беланов защищает Одессу от российских оккупантов
"Верим в нашу скорую победу". 61-летний обладатель "Золотого мяча" Беланов защищает Одессу от российских оккупантов
Почему в голове могут гудеть сирены, даже когда их нет, и как избавиться от этих ощущений. Советы психолога проекта "Эксы" Ежовой
Почему в голове могут гудеть сирены, даже когда их нет, и как избавиться от этих ощущений. Советы психолога проекта "Эксы" Ежовой
Лынив после бойкота артистов отказалась от постановки Чайковского в Италии, сославшись на боль в спине
Лынив после бойкота артистов отказалась от постановки Чайковского в Италии, сославшись на боль в спине
Звезда "Крепостной" Мишина: Понятия добра, человечности, справедливости, благочестия, богобоязненности отсутствуют у русских военных
Звезда "Крепостной" Мишина: Понятия добра, человечности, справедливости, благочестия, богобоязненности отсутствуют у русских военных
"Неожиданно в жизни появились три новых страха". Жена Макаревича показала семейные фото с новорожденным сыном
"Неожиданно в жизни появились три новых страха". Жена Макаревича показала семейные фото с новорожденным сыном
Проживающая в США жена Дмитрия Ступки сообщила о разводе
Проживающая в США жена Дмитрия Ступки сообщила о разводе
  Ким: Я на 50% – кореец, на 50% – украинец
  Ким: Я на 50% – кореец, на 50% – украинец G
Дмитрий ГОРДОН
"Отличный парень". 68-летний Макаревич крупным планом показал лицо новорожденного сына
"Отличный парень". 68-летний Макаревич крупным планом показал лицо новорожденного сына
  "Рецепт пригодится, если нужно испечь много на благотворительность". Кулинарный блогер рассказала, как приготовить бюджетную паску на смальце
  "Рецепт пригодится, если нужно испечь много на благотворительность". Кулинарный блогер рассказала, как приготовить бюджетную паску на смальце
"Нас провели местами боевых действий. Увиденное производит удручающее впечатление". Положинский с коллегами дал концерт для военных
"Нас провели местами боевых действий. Увиденное производит удручающее впечатление". Положинский с коллегами дал концерт для военных
  Салем о Зеленском: Я рад, что хоть и при таких ужасных обстоятельствах, но он смог доказать, что находится на своем, правильном месте
  Салем о Зеленском: Я рад, что хоть и при таких ужасных обстоятельствах, но он смог доказать, что находится на своем, правильном месте
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Скажите: есть ли у вас совесть?" Жена Остапчука показала непригодные вещи, которые присылают для переселенцев (45470)
2
Ким: Я на 50% – кореец, на 50% – украинец (24543) G
3
"Работайте и не ведите себя так, будто нам весь мир должен". Салем обратился к украинским мужчинам, которые во время войны уехали за границу (21913)
4
"Это был самый короткий ответ". Гвоздева высказалась о замалчивающей войну Денисовой, которую после работы в РФ пригласили на украинское шоу (19043)
5
"Если бы вы увидели меня без кепки и маски, не узнали бы". Данилко рассказал, почему постоянно носит защитную маску на подбородке (18836)
6
В сети показали фото находящейся в Барселоне Дорофеевой в объятиях нового возлюбленного – украинского бизнесмена (17697)
7
Звезда студии "Квартал 95" Пикалов вступил в Нацгвардию (14881)
8
Осужденный за убийство Ефремов поддержал правительство РФ после нападения на Украину. Адвокат актера обратился в суд о сокращении срока (14822)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS