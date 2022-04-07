Благотворительная организация MCAI предложила разработать механизм помощи Украине без привлечения Совбеза ООН

В Украине практически ежедневно работают гуманитарные коридоры для эвакуации граждан из зон боевых действий Фото: ЕРА

В организации выступают за отстранение РФ от участия в дебатах Совбеза Организации Объединенных Наций, введение миротворцев и бесполетной зоны над Украиной.

Украинский педиатр Елена Костюк в комментарии изданию "ГОРДОН" пояснила, что в MCAI хотят создать возможность помощи гражданскому населению без привлечения Совбеза ООН.

"Всем хорошо известно, что система безопасности ООН неэффективна. Есть предложение изменить эту систему в обход Совета Безопасности ООН. Чтобы страны могли запрашивать гуманитарную и медицинскую помощь напрямую от "нейтральных" к конфликту стран", – отметила Костюк.

По ее словам, в таком случае представителям третьих стран нужно будет не воевать на территории Украины, а защищать гражданское население.

"На практике страна, подвергшаяся агрессии, делает запрос в ООН (не через Совет Безопасности ООН), и ООН координирует с другими (нейтральными и приемлемыми для обеих сторон) странами предоставление персонала, который окружает/защищает гражданских лиц, помогает с гуманитарными коридорами и медицинской помощью. В нашем конкретном случае мы говорим о потенциальном привлечении стран, находящихся вне блока стран НАТО", – сказала Костюк.

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