Благотворительная организация MCAI предложила разработать механизм помощи Украине без привлечения Совбеза ООН

В организации выступают за отстранение РФ от участия в дебатах Совбеза Организации Объединенных Наций, введение миротворцев и бесполетной зоны над Украиной.
Украинский педиатр Елена Костюк в комментарии изданию "ГОРДОН" пояснила, что в MCAI хотят создать возможность помощи гражданскому населению без привлечения Совбеза ООН.
"Всем хорошо известно, что система безопасности ООН неэффективна. Есть предложение изменить эту систему в обход Совета Безопасности ООН. Чтобы страны могли запрашивать гуманитарную и медицинскую помощь напрямую от "нейтральных" к конфликту стран", – отметила Костюк.
По ее словам, в таком случае представителям третьих стран нужно будет не воевать на территории Украины, а защищать гражданское население.
"На практике страна, подвергшаяся агрессии, делает запрос в ООН (не через Совет Безопасности ООН), и ООН координирует с другими (нейтральными и приемлемыми для обеих сторон) странами предоставление персонала, который окружает/защищает гражданских лиц, помогает с гуманитарными коридорами и медицинской помощью. В нашем конкретном случае мы говорим о потенциальном привлечении стран, находящихся вне блока стран НАТО", – сказала Костюк.
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По данным Организации Объединенных Наций, с начала полномасштабного вторжения РФ свои дома в Украине вынуждены были покинуть более 10 млн человек, 6,5 млн из них стали внутренне перемещенными лицами, остальные выехали за границу.
Также в Украине практически ежедневно работают гуманитарные коридоры для эвакуации граждан из зон боевых действий.