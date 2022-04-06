Фонд Яценюка сообщил, что передал украинским военным и в пострадавшие от войны регионы помощь на 24 млн грн

Фонд Яценюка направляет продовольствие в пострадавшие от обстрелов регионы Фото: Open Ukraine / Facebook

Об этом Яценюк сообщил в Facebook.

"42-й день героической обороны украинского народа. Делаем все возможное и невозможное, чтобы приблизить нашу победу. Каждый на своем месте", – написал политик и опубликовал инфографику с отчетом о направленной помощи.

В частности, за время вторжения фонд купил оборудование для защитников (каски, шлемы, бронежилеты, прицелы и тепловизоры) и продукты питания (муку, консервы и мясно-колбасные изделия, овощи, фрукты, средства гигиены, лекарства).

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