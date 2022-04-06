Зеленский заявил, что Украина после войны станет "большим Израилем"

Зеленский: Я думаю, что все наши люди – это будет наша большая армия Фото: president.gov.ua

Запись его беседы с журналистам обнародовали в Facebook Офиса президента.

Президент рассказал, что у него ежедневно накапливается чувство гнева с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"Главное, чтобы ты в гневе не делал какие-то выводы, шаги. [...] Но гнев вдохновляет. Ненависть вдохновляет. Говорят, нельзя, чтобы у человека были такие чувства, особенно верующие люди, – пусть простят, я живу этим. Все это есть и большая вера в победу, вера в то, что мы их разорвем. Вот такое желание", – добавил он.

По мнению Зеленского, Украина после войны будет "не такой, какую мы хотели с самого начала".

"Какая Украина? Точно не такая, какую мы хотели с самого начала. Это невозможно. Это не означает, что она такой будет, как мы говорим, но абсолютно либеральная, европейская – наша Украина такой не будет, просто не будет", – продолжил он.

Зеленский сказал, что безопасность в государстве будет на первом месте.

"Я думаю, что все наши люди – это будет наша большая армия. Мы не можем говорить просто о Швейцарии будущего. Наверное, таким наше государство сможет быть через какое-то длительное-длительное время. Но то, что мы точно станем большим Израилем со своим лицом, то, что мы не будем удивляться тому, что у нас во всех институциях, супермаркетах, кинотеатрах будут представители Вооруженных сил или Нацгвардии, будут стоять люди с оружием, – я уверен. [...] Государство будет таким, каким его сделала РФ", – добавил он.

Зеленский сказал, что вопросы безопасности в Украине будут на первом месте ближайшие 10 лет, соответственно, будут развиваться эти технологии. Также среди приоритетных отраслей в Украине останется сфера IT, отметил он.

Президент в ответ на вопрос журналистов уточнил, что Украина будет демократическим государством.

"[Украина будет] абсолютно демократической. Авторитарное государство просто невозможно в Украине. Авторитарное государство проиграло бы России. Потому что люди знают, за что они борются. Они выходили и боролись не за портрет", – сказал он. Зеленский добавил, что слова о либерализме касались исключительно вопросов безопасности.

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