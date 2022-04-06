В Кремле утверждают, что не планируют убивать Зеленского

По его словам, информация о подготовке к ликвидации украинского лидера не соответствует действительности.

Песков утверждает, что "это неправда".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

О попытках покушения на украинского президента еще 3 марта писало издание The Times. По данным журналистов, российский режим минимум трижды пытался убить Зеленского. Для этого в Украину отправили боевиков ЧВК "Вагнер" и чеченский спецназ.

20 марта ГУР Минобороны Украины сообщило, что в Украину начали прибывать дежурные группы боевиков, связанных с владельцем ЧВК "Лига" ("Вагнер") Евгением Пригожиным. По данным разведки, ключевые "мишени" наемников – Зеленский, глава Офиса президента Андрей Ермак и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.