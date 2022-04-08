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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Великобритания должна возглавить призывы к выдаче ордера на арест Путина – депутат британского парламента

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Моран: Пришло время обходиться с путинской армией и его наемниками так, как мы обращаемся с террористами
Моран: Пришло время обходиться с путинской армией и его наемниками так, как мы обращаемся с террористами
Фото: ЕРА

Великобритания должна возглавить политический процесс по призывам к Международному уголовному суду о выдаче ордера на арест президента РФ Владимира Путина. Об этом в комментарии Guildhall заявила депутат парламента Великобритании, член Палаты общин Лайла Моран.

"Путин и его армия убивают ни в чем не повинных украинцев. Санкции, которые мы ввели, были критически необходимы, и мы не можем останавливаться на достигнутом", — отметила Моран.

По ее словам, правительство Великобритании должно вынести постановление, признающее российскую армию террористической организацией.

"Пришло время обходиться с путинской армией и его наемниками так, как мы обращаемся с террористами, на основании соответствующих постановлений правительства Великобритании. Великобритания должна возглавить призывы к Международному уголовному трибуналу по выдаче ордера на арест Путина", – подчеркнула депутат британского парламента.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии".

28 февраля Украина обратилась в Европейский суд по правам человека. 1 марта ЕСПЧ применил правило 39 и вынес решение, которым приказал России прекратить нападения и бомбардировки гражданских объектов в Украине. 

Помимо этого, прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину, а 3 марта сообщил о начале расследования.

Путин не фигурирует в уголовных производствах, открытых украинскими правоохранителями, так как имеет функциональный иммунитет, объясняла генпрокурор Ирина Венедиктова.

Она подчеркивала, что глава Кремля – наибольший военный преступник XXI века. Неоднократно так Путина называл президент США Джо Байден

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Великобритания, Международный суд ООН, расследование, война России против Украины, трибунал
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