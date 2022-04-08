Великобритания должна возглавить призывы к выдаче ордера на арест Путина – депутат британского парламента

Моран: Пришло время обходиться с путинской армией и его наемниками так, как мы обращаемся с террористами Фото: ЕРА

"Путин и его армия убивают ни в чем не повинных украинцев. Санкции, которые мы ввели, были критически необходимы, и мы не можем останавливаться на достигнутом", — отметила Моран.

По ее словам, правительство Великобритании должно вынести постановление, признающее российскую армию террористической организацией.

"Пришло время обходиться с путинской армией и его наемниками так, как мы обращаемся с террористами, на основании соответствующих постановлений правительства Великобритании. Великобритания должна возглавить призывы к Международному уголовному трибуналу по выдаче ордера на арест Путина", – подчеркнула депутат британского парламента.

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