Великобритания должна возглавить призывы к выдаче ордера на арест Путина – депутат британского парламента

"Путин и его армия убивают ни в чем не повинных украинцев. Санкции, которые мы ввели, были критически необходимы, и мы не можем останавливаться на достигнутом", — отметила Моран.
По ее словам, правительство Великобритании должно вынести постановление, признающее российскую армию террористической организацией.
"Пришло время обходиться с путинской армией и его наемниками так, как мы обращаемся с террористами, на основании соответствующих постановлений правительства Великобритании. Великобритания должна возглавить призывы к Международному уголовному трибуналу по выдаче ордера на арест Путина", – подчеркнула депутат британского парламента.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии".
28 февраля Украина обратилась в Европейский суд по правам человека. 1 марта ЕСПЧ применил правило 39 и вынес решение, которым приказал России прекратить нападения и бомбардировки гражданских объектов в Украине.
Помимо этого, прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину, а 3 марта сообщил о начале расследования.
Путин не фигурирует в уголовных производствах, открытых украинскими правоохранителями, так как имеет функциональный иммунитет, объясняла генпрокурор Ирина Венедиктова.
Она подчеркивала, что глава Кремля – наибольший военный преступник XXI века. Неоднократно так Путина называл президент США Джо Байден.