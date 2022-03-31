"Не улыбаюсь. Жду трибунал". Каминская поделилась снимком из эвакуации

"Невозможно быть правильным для всех. Люди разные, судьбы разные, возможности разные, но боль у нас у всех сейчас одна. И она не в картинках в Instagram", – заявила певица.
Она подчеркнула, что не приемлет хамство, "особенно когда прикрываются псевдопатриотизмом".
"Все мы любим свою страну, иначе мы бы просто там не жили. Всем больно, когда несправедливо приходят в гости без приглашения и разрушают дом. Мы все стали свидетелями, участниками и заложниками этого абсурда. Очень жаль, что, несмотря на боль, некоторые даже сейчас считают своим долгом внести раздор просто потому, что захотелось", – написала она.
Каминская сопроводила пост хештегами "не на море", "не улыбаюсь", "жду трибунал".
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