"Не улыбаюсь. Жду трибунал". Каминская поделилась снимком из эвакуации

"Невозможно быть правильным для всех. Люди разные, судьбы разные, возможности разные, но боль у нас у всех сейчас одна. И она не в картинках в Instagram", – заявила певица.

Она подчеркнула, что не приемлет хамство, "особенно когда прикрываются псевдопатриотизмом".

"Все мы любим свою страну, иначе мы бы просто там не жили. Всем больно, когда несправедливо приходят в гости без приглашения и разрушают дом. Мы все стали свидетелями, участниками и заложниками этого абсурда. Очень жаль, что, несмотря на боль, некоторые даже сейчас считают своим долгом внести раздор просто потому, что захотелось", – написала она.

Каминская сопроводила пост хештегами "не на море", "не улыбаюсь", "жду трибунал".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от SLAVA KAMINSKA (@babaslavka)

Война России против Украины. Главное (обновляется)