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Каменских о войне: Месяц, когда чужие люди стали родными. Месяц, когда кто-то стал навеки чужим

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Каменских: Добро и свобода победят! Независимость людей и нашей матери, нашей Родины победит!
Каменских: Добро и свобода победят! Независимость людей и нашей матери, нашей Родины победит!
Фото: kamenskux / Instagram

Украинская певица Настя Каменских 25 марта в Instagram опубликовала пост со своими рассуждениями по прошествии месяца войны России против Украины.

"Месяц боли, месяц потерь. Месяц сопротивления. Месяц безумного единения, месяц гордости, что мы – украинцы, месяц благодарности каждому, кто помогает. Месяц, когда у каждого свой фронт. Месяц, когда каждый делает то, что умеет, ради свободы. Месяц, когда чужие люди стали родными. Месяц, когда кто-то стал навеки чужим. Месяц, когда в душе и сердце навеки останется боль от потерь. Этот месяц изменил нас навсегда… Но победа будет за Украиной. Добро и свобода победят! Независимость людей и нашей матери, нашей Родины победит!" – написала она.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: Россия, Украина, война, война России против Украины, Настя Каменских, певица
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