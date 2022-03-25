Каменских о войне: Месяц, когда чужие люди стали родными. Месяц, когда кто-то стал навеки чужим

"Месяц боли, месяц потерь. Месяц сопротивления. Месяц безумного единения, месяц гордости, что мы – украинцы, месяц благодарности каждому, кто помогает. Месяц, когда у каждого свой фронт. Месяц, когда каждый делает то, что умеет, ради свободы. Месяц, когда чужие люди стали родными. Месяц, когда кто-то стал навеки чужим. Месяц, когда в душе и сердце навеки останется боль от потерь. Этот месяц изменил нас навсегда… Но победа будет за Украиной. Добро и свобода победят! Независимость людей и нашей матери, нашей Родины победит!" – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Война России против Украины. Главное (обновляется)