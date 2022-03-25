Бадоев: Чем длиннее будет эта война, тем больше русские будут пытаться перевернуть все с ног на голову

Бадоев: Всем украинцам важно понимать: где бы вы ни были, продолжайте быть частью единого организма Фото: alanbadoev / Instagram

"Всем украинцам важно понимать: где бы вы ни были, продолжайте быть частью единого организма. Вне Украины вы тоже очень полезны, вы – сила. Мы победим только вместе!" – написал он.

Бадоев призвал перекрывать любую возможность России получать деньги на войну и формировать четкое и понятное мнение западных стран по отношению к ней.

"Зло против добра – Россия напала на Украину и ведет умышленный геноцид – это факт, но поверьте, чем длиннее будет эта война, тем больше русские будут пытаться перевернуть все с ног на голову", – заверил он.

Бадоев попросил максимально поддерживать бизнес внутри Украины.

"Это приоритетно. Страна должна выдержать натиск медведя. Страна должна функционировать. Сил нам! В любой стране украинец – это Украина", – написал он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alan Badoev (@alanbadoev)

Война России против Украины. Главное (обновляется)