Бадоев: Чем длиннее будет эта война, тем больше русские будут пытаться перевернуть все с ног на голову

"Всем украинцам важно понимать: где бы вы ни были, продолжайте быть частью единого организма. Вне Украины вы тоже очень полезны, вы – сила. Мы победим только вместе!" – написал он.
Бадоев призвал перекрывать любую возможность России получать деньги на войну и формировать четкое и понятное мнение западных стран по отношению к ней.
"Зло против добра – Россия напала на Украину и ведет умышленный геноцид – это факт, но поверьте, чем длиннее будет эта война, тем больше русские будут пытаться перевернуть все с ног на голову", – заверил он.
Бадоев попросил максимально поддерживать бизнес внутри Украины.
"Это приоритетно. Страна должна выдержать натиск медведя. Страна должна функционировать. Сил нам! В любой стране украинец – это Украина", – написал он.
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Война России против Украины. Главное (обновляется)
Алан Бадоев родился в Беслане (Северная Осетия). Вскоре его семья переехала в Горловку Донецкой области. В 1998 году Бадоев поступил в Киевский институт кино и телевидения Киевского национального университета культуры и искусств. Во время учебы на последнем курсе снял клип для украинской певицы Ирины Билык на песню "Снег". Это дало старт его карьере.
Международную известность он приобрел после премьеры полнометражного фильма "Оранжевая любовь", который снял в 2006 году.