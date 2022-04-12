Информация о применении химоружия в Мариуполе проверяется, это могли быть фосфорные боеприпасы – Минобороны Украины

"По состоянию на сейчас мы эту информацию проверяем, пытаемся понять, что это было. Можем о предварительно говорить, есть предположение, что это скорее фосфорные боеприпасы. Окончательная официальная информация будет позже", – уточнила она.
Маляр заявила, что риск применения химического оружия Россией достаточно высокий.
Вечером 11 апреля полк "Азов", который защищает Мариуполь, заявил, что российские оккупанты применили в городе неизвестное отравляющее вещество неизвестного происхождения, которое было сброшено с вражеского БПЛА. У пострадавших наблюдаются дыхательная недостаточность и вестибуло-атактический синдром.
В минобороны США, комментируя сообщение о химатаке на Мариуполь, заявили, что применение Россией химического оружия означало бы эскалацию конфликта и стало бы "вызовом для НАТО". Сейчас Пентагон проверяет эту информацию.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В начале марта российские СМИ начали распространять пропагандистские месседжи о якобы наличии в Украине военно-биологической программы. В частности, официальный представитель минобороны России Игорь Конашенков заявил, что якобы в украинских биолабораториях, находящихся недалеко от РФ, "разрабатывали компоненты биологического оружия". 9 марта Конашенков сказал, что "украинские националисты" завезли в Золочев Харьковской области около 80 тонн аммиака. Он заявил о "подготовке украинскими националистами провокации с использованием отравляющих веществ". Никаких подтверждений он не предоставил.
После заявлений официальных лиц РФ представитель Белого дома Джен Псаки предположила, что Россия может применить в Украине химическое или биологическое оружие или использовать его в операции "под чужим флагом" (то есть устроить провокацию и обвинить в этом Украину).
10 марта Служба безопасности Украины предупредила, что российские войска могут готовить диверсии на складах аммиака в Харьковской области с целью дискредитации ВСУ. "Государство-террорист производит фейки, чтобы оправдать свои зверства и обвинить в них Украину", – подчеркнули в ведомстве.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не разрабатывает никакого оружия массового поражения, и обвинил Россию в возможной подготовке химической атаки на Украину. 24 марта на саммите "Большой семерки" (G7) глава государства сказал, что угроза применения Россией химического оружия реальна.
В тот же день президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты ответят на применение президентом РФ Владимиром Путиным химического оружия в Украине.
Лидеры стран G7 по итогам саммита в Брюсселе предостерегли РФ от применения химического, биологического или ядерного оружия.