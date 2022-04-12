Информация о применении химоружия в Мариуполе проверяется, это могли быть фосфорные боеприпасы – Минобороны Украины

"По состоянию на сейчас мы эту информацию проверяем, пытаемся понять, что это было. Можем о предварительно говорить, есть предположение, что это скорее фосфорные боеприпасы. Окончательная официальная информация будет позже", – уточнила она.

Маляр заявила, что риск применения химического оружия Россией достаточно высокий.

Вечером 11 апреля полк "Азов", который защищает Мариуполь, заявил, что российские оккупанты применили в городе неизвестное отравляющее вещество неизвестного происхождения, которое было сброшено с вражеского БПЛА. У пострадавших наблюдаются дыхательная недостаточность и вестибуло-атактический синдром.

В минобороны США, комментируя сообщение о химатаке на Мариуполь, заявили, что применение Россией химического оружия означало бы эскалацию конфликта и стало бы "вызовом для НАТО". Сейчас Пентагон проверяет эту информацию.

Война России против Украины. Главное (обновляется)