Зеленский: Рупор оккупантов заявил, что они могут применить химическое оружие против защитников Мариуполя. Рассматриваем это очень серьезно

"Сегодня же со стороны оккупантов прозвучало новое заявление, свидетельствующее о подготовке ими нового этапа террора против Украины и наших защитников. Один из рупоров оккупантов заявил о том, что они могут применить химическое оружие против защитников Мариуполя. Рассматриваем это очень серьезно. Хочу напомнить мировым лидерам, что возможное применение химического оружия российскими военными уже обсуждалось. И уже к тому времени это означало, что нужно реагировать на российскую агрессию гораздо жестче и быстрее", – сказал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Кто именно говорил о применении оружия, Зеленский не указал. Но такие намерения 11 апреля высказывал один из главарей боевиков "ДНР" Эдуард Басурин. Говоря о захвате "Азовстали", он сказал, что завод имеет подземные этажи, поэтому брать его штурмом "смысла не имеет". Он считает, что нужно "найти все выходы и входы" завода, а после этого "обратиться к химическим войскам, которые найдут способ, как выкурить кротов из своих нор".

Вечером 11 апреля полк "Азов", который защищает Мариуполь, заявил, что российские оккупанты применили в городе неизвестное отравляющее вещество неизвестного происхождения, которое было сброшено с вражеского БПЛА. У пострадавших наблюдаются дыхательная недостаточность и вестибуло-атактический синдром.