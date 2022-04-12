ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Рупор оккупантов заявил, что они могут применить химическое оружие против защитников Мариуполя. Рассматриваем это очень серьезно

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский: Хочу напомнить мировым лидерам, что возможное применение химического оружия российскими военными уже обсуждалось
Зеленский: Хочу напомнить мировым лидерам, что возможное применение химического оружия российскими военными уже обсуждалось
Фото: president.gov.ua

Российские оккупанты озвучивают намерения применить на Донбассе химическое оружие. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном на YouTube-канале Офиса президента 11 апреля.

"Сегодня же со стороны оккупантов прозвучало новое заявление, свидетельствующее о подготовке ими нового этапа террора против Украины и наших защитников. Один из рупоров оккупантов заявил о том, что они могут применить химическое оружие против защитников Мариуполя. Рассматриваем это очень серьезно. Хочу напомнить мировым лидерам, что возможное применение химического оружия российскими военными уже обсуждалось. И уже к тому времени это означало, что нужно реагировать на российскую агрессию гораздо жестче и быстрее", – сказал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Кто именно говорил о применении оружия, Зеленский не указал. Но такие намерения 11 апреля высказывал один из главарей боевиков "ДНР" Эдуард Басурин. Говоря о захвате "Азовстали", он сказал, что завод имеет подземные этажи, поэтому брать его штурмом "смысла не имеет". Он считает, что нужно "найти все выходы и входы" завода, а после этого "обратиться к химическим войскам, которые найдут способ, как выкурить кротов из своих нор".

Вечером 11 апреля полк "Азов", который защищает Мариуполь, заявил, что российские оккупанты применили в городе неизвестное отравляющее вещество неизвестного происхождения, которое было сброшено с вражеского БПЛА. У пострадавших наблюдаются дыхательная недостаточность и вестибуло-атактический синдром.

Контекст:

В начале марта российские СМИ начали распространять пропагандистские месседжи о якобы наличии в Украине военно-биологической программы. В частности, Конашенков заявил, что якобы в украинских биолабораториях, находящихся недалеко от РФ, "разрабатывали компоненты биологического оружия". 9 марта Конашенков сказал, что "украинские националисты" завезли в Золочев Харьковской области около 80 тонн аммиака. Он заявил о "подготовке украинскими националистами провокации с использованием отравляющих веществ". Никаких подтверждений он не предоставил.

После заявлений официальных лиц РФ представитель Белого дома Джен Псаки предположила, что Россия может применить в Украине химическое или биологическое оружие или использовать его в операции "под чужим флагом" (то есть устроить провокацию и обвинить в этом Украину).

10 марта Служба безопасности Украины предупредила, что российские войска могут готовить диверсии на складах аммиака в Харьковской области с целью дискредитации ВСУ. "Государство-террорист производит фейки, чтобы оправдать свои зверства и обвинить в них Украину", – подчеркнули в ведомстве.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не разрабатывает никакого оружия массового поражения, и обвинил Россию в возможной подготовке химической атаки на Украину. 24 марта на саммите "Большой семерки" (G7) глава государства сказал, что угроза применения Россией химического оружия реальна.

В тот же день президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты ответят на применение президентом РФ Владимиром Путиным химического оружия в Украине.

Лидеры стран G7 по итогам саммита в Брюсселе предостерегли РФ от применения химического, биологического или ядерного оружия.

Теги: химическое оружие, Мариуполь, полк Азов, Эдуард Басурин, Владимир Зеленский, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Старший сын Бекхэмов женился на дочери миллиардера Пельтца. На свадьбе собирали пожертвования в поддержку Украины
Старший сын Бекхэмов женился на дочери миллиардера Пельтца. На свадьбе собирали пожертвования в поддержку Украины
40-летння Спирс: Я сделала тест на беременность. У меня будет ребенок
40-летння Спирс: Я сделала тест на беременность. У меня будет ребенок
"Самые реалистичные и логичные переговоры". Бедняков обратился к мародерствующим российским оккупантам
"Самые реалистичные и логичные переговоры". Бедняков обратился к мародерствующим российским оккупантам
"Эта девочка точно не собиралась ни на кого нападать". Галкин опубликовал историю раненной во время эвакуации из Мариуполя Киры Чеберко
"Эта девочка точно не собиралась ни на кого нападать". Галкин опубликовал историю раненной во время эвакуации из Мариуполя Киры Чеберко
  "Каждый принимает решения, которые считает нужными". Садовый рассказал, где находятся его жена и пятеро сыновей
  "Каждый принимает решения, которые считает нужными". Садовый рассказал, где находятся его жена и пятеро сыновей
"Посвящаю ее президенту Зеленскому и народу Украины". Стоун зажгла желто-синюю свечу. Видео
"Посвящаю ее президенту Зеленскому и народу Украины". Стоун зажгла желто-синюю свечу. Видео
"Буду петь в любимом Тбилиси на двух самых родных языках". Джамала выступит в Грузии с концертом в поддержку Украины
"Буду петь в любимом Тбилиси на двух самых родных языках". Джамала выступит в Грузии с концертом в поддержку Украины
"Была поражена, как тепло здесь принимают". Дорофеева показала, как живут украинские беженцы в Варшаве
"Была поражена, как тепло здесь принимают". Дорофеева показала, как живут украинские беженцы в Варшаве
  Дурнев: ВСУ – красавцы. Показали такой класс. Это просто сильнейшая армия мира. Я, конечно, горжусь
  Дурнев: ВСУ – красавцы. Показали такой класс. Это просто сильнейшая армия мира. Я, конечно, горжусь
"Втихомирювач та Заспокоювач". Арестович показал фото в обнимку с Залужным и рассказал, сколько лет они дружат
"Втихомирювач та Заспокоювач". Арестович показал фото в обнимку с Залужным и рассказал, сколько лет они дружат
"Они не понимают и говорят: "У вас своя правда, а у нас своя". Алина Паш рассказала об общении с родственниками из России
"Они не понимают и говорят: "У вас своя правда, а у нас своя". Алина Паш рассказала об общении с родственниками из России
"Люди вынуждены бежать от войны". Гир записал видео в поддержку украинцев
"Люди вынуждены бежать от войны". Гир записал видео в поддержку украинцев
"Мы вынужденно уехали из дома, но нас всех объединяет желание вернуться". Сопонару в Лондоне вышла на акцию в поддержку Украины
"Мы вынужденно уехали из дома, но нас всех объединяет желание вернуться". Сопонару в Лондоне вышла на акцию в поддержку Украины
"Мы с Путиным расцеловались. После этого вся московская тусовка бросилась ко мне целоваться, решив, что так передается власть". Садальский процитироал Альтова
"Мы с Путиным расцеловались. После этого вся московская тусовка бросилась ко мне целоваться, решив, что так передается власть". Садальский процитироал Альтова
Серга – Тодоренко: Желаю родить тебе здорового ребенка. Надеюсь, у него будет возможность увидеть, от какой страны отказалась его мать
Серга – Тодоренко: Желаю родить тебе здорового ребенка. Надеюсь, у него будет возможность увидеть, от какой страны отказалась его мать
Жена Бабкина рассказала, почему он уехал из Украины после начала войны, а не отправился на фронт
Жена Бабкина рассказала, почему он уехал из Украины после начала войны, а не отправился на фронт
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Матвиенко и Мирзоян расстались после пяти лет брака – YouTube-блогер (209431)
2
"Виктор уже в Торонто". Дочь Ющенко сообщила, что ее 17-летний сын будет учиться в Канаде (108697)
3
"Я проснулась от странных звуков. Мужа в постели не было". Жена Зеленского рассказала, как узнала о нападении РФ на Украину (33275)
4
"Пятилетняя дочь моей подруги поседела у меня на глазах". Жена министра обороны Резникова заявила, что женщинам не должно быть стыдно уезжать из Украины (32359)
5
Зеленская назвала роковую ошибку тирана Путина (22447)
6
"Она будет настоящей, не выдавленной". Дорофеева анонсировала дуэтную песню, которую "наконец-то" запишет на украинском языке (19723)
7
Дурнев: В России неблагополучные люди идут служить. Точно такие у них жены. Приносишь ей с войны чужие трусы, а она: "Блин, ты красавчик" (19027)
8
Стивен Кинг рассказал подписчикам, какую украинскую певицу стоит послушать. Она отреагировала (16046)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS