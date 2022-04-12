Зеленский: Рупор оккупантов заявил, что они могут применить химическое оружие против защитников Мариуполя. Рассматриваем это очень серьезно

"Сегодня же со стороны оккупантов прозвучало новое заявление, свидетельствующее о подготовке ими нового этапа террора против Украины и наших защитников. Один из рупоров оккупантов заявил о том, что они могут применить химическое оружие против защитников Мариуполя. Рассматриваем это очень серьезно. Хочу напомнить мировым лидерам, что возможное применение химического оружия российскими военными уже обсуждалось. И уже к тому времени это означало, что нужно реагировать на российскую агрессию гораздо жестче и быстрее", – сказал он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Кто именно говорил о применении оружия, Зеленский не указал. Но такие намерения 11 апреля высказывал один из главарей боевиков "ДНР" Эдуард Басурин. Говоря о захвате "Азовстали", он сказал, что завод имеет подземные этажи, поэтому брать его штурмом "смысла не имеет". Он считает, что нужно "найти все выходы и входы" завода, а после этого "обратиться к химическим войскам, которые найдут способ, как выкурить кротов из своих нор".
Вечером 11 апреля полк "Азов", который защищает Мариуполь, заявил, что российские оккупанты применили в городе неизвестное отравляющее вещество неизвестного происхождения, которое было сброшено с вражеского БПЛА. У пострадавших наблюдаются дыхательная недостаточность и вестибуло-атактический синдром.
В начале марта российские СМИ начали распространять пропагандистские месседжи о якобы наличии в Украине военно-биологической программы. В частности, Конашенков заявил, что якобы в украинских биолабораториях, находящихся недалеко от РФ, "разрабатывали компоненты биологического оружия". 9 марта Конашенков сказал, что "украинские националисты" завезли в Золочев Харьковской области около 80 тонн аммиака. Он заявил о "подготовке украинскими националистами провокации с использованием отравляющих веществ". Никаких подтверждений он не предоставил.
После заявлений официальных лиц РФ представитель Белого дома Джен Псаки предположила, что Россия может применить в Украине химическое или биологическое оружие или использовать его в операции "под чужим флагом" (то есть устроить провокацию и обвинить в этом Украину).
10 марта Служба безопасности Украины предупредила, что российские войска могут готовить диверсии на складах аммиака в Харьковской области с целью дискредитации ВСУ. "Государство-террорист производит фейки, чтобы оправдать свои зверства и обвинить в них Украину", – подчеркнули в ведомстве.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не разрабатывает никакого оружия массового поражения, и обвинил Россию в возможной подготовке химической атаки на Украину. 24 марта на саммите "Большой семерки" (G7) глава государства сказал, что угроза применения Россией химического оружия реальна.
В тот же день президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты ответят на применение президентом РФ Владимиром Путиным химического оружия в Украине.
Лидеры стран G7 по итогам саммита в Брюсселе предостерегли РФ от применения химического, биологического или ядерного оружия.